NELKE & THE LEGENDARY ALCHEMISTS: Data di uscita svelata per il nuovo ATELIERS OF THE NEW WORLD

Oggi, KOEI TECMO Europe ha rivelato la data d’uscita dell’attesissimo Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World, insieme a una gran varietà di dettagli legati al gameplay. L’ultimo capitolo della serie Atelier sarà disponibile in versione fisica e digitale il 29 marzo 2019 per PlayStation 4, Nintendo Switch e, solo in versione digitale, per Steam.

In Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World i giocatori vestiranno i panni di una giovane nobildonna, Nelke von Lestamm, incaricata di trasformare il caratteristico villaggio di Westwald in una città prospera. Per poter costruire edifici e ampliare le dimensioni di Westwald, Nelke dovrà guadagnare denaro dalle imprese che gestisce o vendere oggetti.

Esplorare le aree al di fuori di Westwald con altri alchimisti, permette a Nelke di raccogliere materie prime perfette per la sintesi. Nelke dovrà affidarsi ad uno dei tanti alchimisti in città per sintetizzare le risorse in beni vendibili. Ogni alchimista ha proprie specialità che consentono di offrire una migliore creazione di oggetti – i giocatori dovranno quindi decidere con attenzione a quale alchimista far riferimento per la creazione dei beni.

Ogni fine settimana verrà presentato al giocatore un rapporto settimanale che mostra la popolazione attuale della città, l’ammontare delle entrate, il numero di proprietà e il numero di oggetti sintetizzati. Grazie a questo rapporto, i giocatori potranno decidere come trascorrere il loro tempo a Westwald: possono affrontare missioni, far crescere la città o stringere relazioni con i residenti. Rafforzare il proprio legame con gli abitanti, porterà non solo a sbloccare eventi con i personaggi stessi, ma anche nuove strutture cittadine e abilità alchemiche utili per la sintesi e per le battaglie!

I fan della serie Atelier potranno acquistare la Collector’s Edition di Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World, esclusivamente sul NISA Europe Online Store. Questa edizione contiene un art book, la soundtrack ufficiale del gioco, un poster deluxe e uno stand di Nelke, tutto contenuto in uno splendido box da collezione.