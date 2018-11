Pokèmon Go festeggia il primo compleanno del Community Day

Pokèmon Go festeggia il primo anno del Community Day con delle novità previste nel periodo compreso tra il 30 Novembre e il 2 Dicembre, a seguire vi riportiamo i dettagli.

Tutte le novità dell’anniversario del Community Day in Pokèmon Go

Per festeggiare il primo anniversario del Community Day in Pokèmon Go, tutti i Pokèmon selvatici apparsi durante gli eventi torneranno in tutto il mondo, pronti per essere catturati dagli allenatori più attivi.

A partire dalle 22.00 del 30 Novembre fino alle 8.00 del 2 Dicembre, saranno disponibili anche tutte le mosse pronte per essere imparate dai Pokèmon evoluti. Dunque durante questo evento è possibile imbattersi nei seguenti Pokèmon:

Bulbasaur

Charmender

Squirtle

Pikachu

Evee

Dratini

Chikorita

Cyndaquil

Mareep

Larvitar

Beldum

Le novità non finiscono qui, sono previsti anche speciali bonus sempre nello stesso periodo, come ad esempio la possibilità di ottenere punti esperienza o polvere di stelle doppia, con la doppia efficacia anche per le incubatrici di uova. Concludiamo con il lancio di una nuova serie di raid pensati per i giocatori più esperti.

Vi ricordiamo che potete in qualsiasi momento trasferire i vostri Pokèmon in Pokèmon Let’s Go Pikachu o Eevee, non dovrete far altro che seguire la guida che trovate nel nostro articolo Come collegare Pokèmon Go a Pokèmon Let’s Go Pikachu ed Eevee.