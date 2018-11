Pokèmon Let’s Go: Tutti i Pokèmon esclusivi per Pikachu ed Eevee

Nintendo con i Giochi sui Pokèmon ci ha sempre abituato ad avere 2 versioni, come nel caso di Let’s Go disponibile in versione Pikachu ed Eevee. Il Pokèmon Starter non è la sola differenza tra i due titoli, ognuno presenta dei Pokèmon esclusivi, scopriamoli insieme.

Tutti i Pokèmon esclusivi di Let’s Go Pikachu ed Evee

Se non avete ancora acquistato il gioco, non vi resta che consultare la lista dei Pokèmon che vi riportiamo di seguito, per sapere quali potrete ottenere con Pikachu e quali con Eevee. Naturalmente grazie allo scambio con altri giocatori potrete ottenerli tutti.

Vi sono 153 Pokèmon catturabili ed alcuni di essi sono esclusivi, ciò significa che a seconda della versione scelta vi ritroverete alcuni Pokèmon differenti. A seguire la lista completa:

POKEMON: LET’S GO PIKACHU

Oddish

Gloom

Vileplume

Sandshrew

Sandslash

Growlithe

Arcanine

Grimer

Muk

Scyther

Mankey

Primeape

POKEMON: LET’S GO EEVEE

Bellsprout

Weepinbell

Victreebell

Vulpix

Ninetales

Meowth

Persian

Koffing

Weezing

Ekans

Arbok

Pinsir

Nel caso di Meowth potrete ottenerlo con la Pokèball Plus, mentre altri Pokèmon sono trasferibili tramite Pokèmon Go, basta effettuare il collegamento tra il gioco Mobile e quello su Switch via Bluetooth.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il nostro articolo Come collegare Pokèmon Go a Pokèmon Let’s Go Pikachu ed Eevee.