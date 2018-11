ONE PIECE WORLD SEEKER: Nuovi dettagli da Bandai Namco

BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha condiviso oggi un nuovo video di gioco per ONE PIECE WORLD SEEKER, svelando una serie di nuove caratteristiche e annunciando che sarà disponibile dal 15 marzo 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital.

Oltre a poter attraversare lo sconfinato mondo usando le capacità acrobatiche del frutto Gom Gom di Rufy, sono state presentate le sue due principali modalità di azione (Haki). La prima, la Arm Haki, basata sulla pura potenza, consente a Rufy di sfoderare una forza schiacciante contro i suoi avversari. Mentre la seconda, la più particolare Observation Haki, consente a Rufy di rallentare il tempo e migliorare le sue abilità furtive con attacchi silenziosi e la capacità di vedere attraverso le pareti.

Il video di gioco offre un’anteprima dello Schema delle abilità e delle meccaniche di Creazione/Cucina. Completando le missioni e progredendo nel gioco, Rufy otterrà punti abilità che consentiranno ai giocatori di potenziare i suoi poteri e capacità tramite lo Schema delle abilità per adattarsi meglio al proprio stile di gioco.

È possibile accedere alla creazione tramite Usopp o Franky, due membri della ciurma dei Pirati di Cappello di Paglia di Rufy, che potranno usare gli oggetti trovati da Rufy nel mondo per creare nuovi oggetti ed equipaggiamenti, mentre Sanji potrà cucinare il contenuto dei Portapranzo per gli altri membri, consentendo loro di esplorare le isole e ottenere altri oggetti per i giocatori.

Infine, è stata svelata per la prima volta la potente modalità Gear Fourth di Rufy, che darà accesso a nuove e potenti abilità, ma solo per un breve periodo di tempo.

Inoltre, sempre oggi è stata svelata la Collector’s Edition del gioco, la Pirate King Edition. Oltre a una copia di ONE PIECE WORLD SEEKER, questa versione includerà un’esclusiva statuina di Rufy alta 21 cm, una replica del frutto del diavolo Gom Gom, un CD con la colonna sonora originale del gioco composta da Kohei Tanaka, e il Season Pass.

Prenotando ONE PIECE WORLD SEEKER sarà possibile anche accedere a una missione esclusiva che svela i segreti delle rocce misteriose a forma di mostro dell’isola, oltre a due costumi unici, la divisa militare e il costume da bagno di Rufy. Gli utenti PlayStation®4 riceveranno anche un ulteriore contenuto, il tema dinamico di ONE PIECE WORLD SEEKER.