Come collegare Pokèmon Go a Pokèmon Let’s Go Pikachu ed Eevee

A partire da oggi Pokèmon Let’s Go Pikachu e Pokèmon Let’s Go Eevee sono finalmente disponibili nei negozi in esclusiva Nintendo Switch. Purtroppo la nostra Recensione non arriverà sul portale a causa del mancato supporto da parte di Nintendo, ma vogliamo comunque condividere con voi una guida che potrebbe tornarvi utile, ossia come collegare Pokèmon Go a Let’s Pikachu o Eeevee.

Come collegare Pokèmon Let’s Go a Pokèmon GO

Pokèmon Let’s Go dice addio ai combattimenti con i Pokèmon selvatici, proponendo un sistema di cattura identico a quello visto in Go. Se giocate da sempre a Pokèmon Go ed avete ottenuto numerosi Pokèmon, potete importarli in Let’s Go.

Giunti a Fusciapoli in Pokèmon Let’s Go sbloccherete il GO Park, un complesso di strutture dove potete trovare tutte le creature trasferite da Pokèmon Go, per un totale di 50 per ogni struttura, quindi fino a 1000 Pokèmon trasferibili.

Come collegare Pokèmon GO a Let’s Go Pokèmon

Lanciate Pokèmon GO sullo smartphone Toccate l’icona della Pokè Ball Entrate nelle Impostazioni Tappate su Nintendo Switch Tappate su Connetti a Nintendo Switch Lanciate Pokèmon Let’s Go Pikachu o Eeevee sulla Switch Premete X per aprire il menu Premete A per accedere alle impostazioni Premete A su Pokèmon GO Confermate il collegamento con A Confermate nuovamente con A

Come trasferire i Pokèmon da Go

Toccate l’icona della Nintendo Switch in Pokèmon Go Selezionate il Pokèmon da trasferire Confermate il trasferimento per ricevere una caramella

Come ricevere i Pokèmon in Let’s Go