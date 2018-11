SWORD ART ONLINE: Nuovi annunci da Bandai Namco

BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato nuove feature e una demo gratuita di SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET e che SWORD ART ONLINE: LOST SONG arriva su PC Digital via STEAM.

Sword Art Online: Tutte le novità da Bandai Namco

SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET – Aggiornamento gratuito dal 14 novembre

I giocatori saranno in grado di affrontare i dungeon online insieme agli amici con il lancio della tanto attesa modalità Co-op Online che prevede nuovi dungeon esclusivi. Diversamente dal gameplay classico, i giocatori ora dovranno terminare il dungeon in un determinato tempo.

All’interno di queste aree i giocatori potranno anche affrontare battaglie in Co-op contro i Boss – ognuna della quali avrà due enormi nemici da fronteggiare allo stesso tempo.

Due nuovi personaggi saranno anche aggiunti alle Hero Battle: Death Gun, con la sua spada e il fucile da cecchino, e Lievre, che porta con sé la sua mitraglietta e una Gatling.

Questo aggiornamento gratuito sarà disponibile dal 14 novembre per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital via STEAM.

SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET – Demo gratuita presto in arrivo

Sarà scaricabile la prima demo gratuita del gioco. Questa demo consente ai giocatori di giocare e muoversi liberamente nelle Remnant Wasteland e di affrontare un numero limitato di dungeon per il single player e per la modalità co-op. Non c’è un tempo limite nella demo, ma si potrà progredire solo fino al Livello 30.

La demo gratuita sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One.

SWORD ART ONLINE: LOST SONG – Disponibile dal 13 novembre su STEAM

SWORD ART ONLINE: LOST SONG è disponibile per l’acquisto via STEAM da oggi!