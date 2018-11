TAIKO NO TATSUJIN arriva in Italia per la prima volta

BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare che da oggi è disponibile in Italia la versione fisica di Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! per Nintendo Switch (le versioni digitali di Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! per Nintendo Switch e Taiko no Tatsujin: Drum Session! per PlayStation 4 sono già disponibili).

TAIKO NO TATSUJIN debutta in ITALIA

Per la prima volta, il celebre rhythm game giapponese arriva in Europa con una vasta gamma di nuove canzoni, alcuni personaggi speciali e opzioni multiplayer, che sapranno sicuramente conquistare i giocatori grazie al ritmo ipnotico dei tamburi Taiko.Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! per Nintendo Switch™ e Taiko no Tatsujin: Drum Session! per PlayStation 4 vantano entrambi funzionalità uniche che adattano l’esperienza arcade di Taiko no Tatsujin a ciascuna piattaforma per offrire un gameplay ottimizzato.

Ora è anche possibile scaricare una demo gratuita di entrambi i giochi, rispettivamente da Nintendo eShop e PlayStation Store.

Usando i controller Joy-Con come bacchette, Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! per Nintendo Switch introduce un’esperienza basata sul rilevamento del movimento, che replica perfettamente il celebre gameplay della versione arcade. Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! include anche 20 mini-giochi musicali multiplayer, giocabili da un massimo di 4 giocatori. Inoltre, nella modalità Rhythm Games, i giocatori potranno vestire i panni di celebri personaggi Nintendo®, tra cui Kirby e Squid di Splatoon 2. In Europa, i possessori di Nintendo Switch™ potranno anche acquistare il bundle set Taiko Drum + gioco per Nintendo Switch per ricreare la perfetta esperienza arcade.

Taiko no Tatsujin: Drum Session! per PlayStation®4 ripropone tutto lo spirito competitivo di Taiko con la sua modalità Classificata, consentendo ai giocatori di connettersi online e mettere alla prova le proprie abilità contro altri utenti di Taiko nel mondo. I giocatori avranno anche l’opportunità di sbloccare costumi, effetti sonori e saluti per la mascotte di Taiko no Tatsujin, Don-chan, e giocare alla Guest Session con alcuni celebri personaggi, come Heihachi di Tekken, Pac-Man ed Hello Kitty.

Dal lancio, gli utenti PlayStation 4 potranno competere contro altri giocatori in tutto il mondo nel Tobidase World Taiko Festival, organizzato per celebrare l’uscita del gioco. L’evento si terrà fino alle 10:00 CET del 13 novembre 2018. Gareggiando per ottenere i Punti Festival, i partecipanti riceveranno nuovi saluti, costumi, Koban e canzoni in base alla quantità di punti ottenuti durante il festival stesso.