MY HERO ONE’S JUSTICE: INASA YOARASHI si unisce al roster

BANDAI NAMCO Entertainment Europe è orgogliosa di annunciare che Inasa Yoarashi sarà un nuovo personaggio giocabile in MY HERO ONE’S JUSTICE.

MY HERO ONE’S JUSTICE: Un nuovo lottatore disponibile dal 14 Novembre

Inasa Yoarashi, conosciuto come Gale Force, sarà disponibile per l’acquisto e per il download a partire dal 14 novembre. Il personaggio avrà inoltre particolari missioni – così come avvenuto per i personaggi dei DLC precedenti Endeavor e Deku Shoot.

Inasa rifiutò la proposta di entrare a far parte della UA High School, nonostante appaia in cima alla lista dei desideri della scuola davanti a Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki – frequenta la scuola superiore di Shiketsu dove è venerato come uno degli studenti più rispettati della sua generazione.

Il suo Quirk gli permette di manipolare il vento per controllare la distanza fra sé stesso e i suoi avversari. Usando questo potere, ha il totale controllo del terreno – rendendolo un esperto in attacchi a lungo raggio.

MY HERO ONE’S JUSTICE è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Digital tramite STEAM e altri distributori.