KINGDOM HEARTS III: Il nuovo Trailer ci mostra il mondo di Rapunzel

Square Enix Ltd. e Disney hanno svelato un nuovo trailer per introdurci al magico Regno di Corona: il video mostrato in anteprima al Lucca Comics & Games in Italia lo scorso fine settimana è basato sul film d’animazione Rapunzel – L’intreccio della torre di Walt Disney Animation Studio.

Rapunzel si mostra in Kingdom Hearts III con un Trailer

Quando Rapunzel abbandona per la prima volta la misteriosa torre in cui è rinchiusa con l’aiuto del furfante Flynn Rider, Sora, Paperino e Pippo si uniscono all’avventura per liberare il regno dagli Heartless.

Il nuovo trailer mostra anche alcune delle meccaniche di combattimento con cui i giocatori potranno divertirsi in questo magico mondo: sconfiggi gli Heartless con l’aiuto dei magici capelli dorati di Rapunzel.

Vi ricordiamo o informiamo che il gioco è atteso per la fine di Gennaio 2019 su Xbox One e PS4 e concluderà la storia del franchise. Se non avete ancora giocato la serie, vi invitiamo a farlo recuperando le collection su PS4.