BLACK CLOVER QUARTET KNIGHT si aggiorna con delle novità

BANDAI NAMCO Entertainment Europe è felice di annunciare un nuovo aggiornamento, con nuovi contenuti per BLACK CLOVER QUARTET KNIGHTS disponibile a partire da oggi per PlayStation 4 e PC Digital.

Battaglia dell’Alleanza

Una nuova modalità online. Battaglia dell’Alleanza sfrutta il ranking online dei giocatori per far scontrare avversari di livello simile – con le squadre decise da una domanda prima della partita. I due team si scontreranno attraverso numerose modalità (Controllo, Caccia al Tesoro e Cattura il Cristallo) per eleggere il vincitore. Il team vincente otterrà un premio unico, mentre la squadra perdente riceverà un premio di consolazione.

Modalità Galleria

In questa modalità, i giocatori potranno rivivere le loro scene preferite o crearne di completamente nuove usando personaggi, pose, effetti e sfondi diversi. I giocatori saranno anche in grade di vedere le creazioni degli altri, mettendo a confronto i propri capolavori!