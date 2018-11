NARUTO TO BORUTO SHINOBI STRIKER: Orochimaru si unisce al roster

BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare l’aggiunta di Orochimaru in NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite STEAM e altri distributori.

Orochimaru disponibile in NARUTO TO BORUTO SHINOBI STRIKER

I giocatori che hanno acquistato il Season Pass o il DLC3, possono sbloccare Orochimaru come personaggio master, e possono quindi usare il suo set di mosse, oltre al suo abito e alla sua arma, la spada Kusanagi, per i propri avatar di gioco. Inoltre, tutti i giocatori possono anche usare Orochimaru come personaggio giocabile.

Orochimaru è considerato uno dei guerrieri più intelligenti, ma ha deciso di dedicare il suo tempo e le sue capacità per uno scopo oscuro, il segreto dell’immortalità. I giocatori potranno sfruttare i suoi attacchi dalla distanza Multiple Striking Shadow Snake e Wind Style: Great Breach per controllare il campo di battaglia e infliggere danni alla squadra nemica dalla distanza.

Se messo alle strette, Orochimaru può contare anche sul suo attacco supremo Summoning Jutsu: Reanimation. Questo attacco può riportare in vita il Primo e il Secondo Hokage, riunendoli per lanciare un attacco davvero potente!

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite STEAM.