Universal e Outright Games annunciano DREAMWORKS DRAGONS: L’ALBA DEI NUOVI CAVALIERI

il celebre produttore di videogiochi, Outright Games, ha annunciato oggi una collaborazione con Universal Games per il suo prossimo titolo, DreamWorks Dragons: L’alba dei Nuovi Cavalieri, che introduce una nuova storia nel celebre universo di Dragon Trainer di DreamWorks.

Sviluppato da Climax Studios e distribuito da BANDAI NAMCO Entertainment Europe e le sue filiali, DreamWorks Dragons: L’alba dei Nuovi Cavalieri sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Digital. In Europa, il gioco sarà lanciato a febbraio 2019, in concomitanza del nuovo film di DreamWorks Animation, Dragon Trainer: Il mondo nascosto.

Terry Malham, CEO di Outright Games dichiara:

Il film Dragon Trainer ha debuttato otto anni fa e da allora ha dato vita a un franchise davvero amato che ha saputo conquistare il pubblico di tutto il mondo, ispirando nuovi film, spettacoli e molto altro. DreamWorks Dragons: L’alba dei Nuovi Cavalieri ci ha dato una splendida opportunità di far parte della storia di Dragon Trainer collaborando con Universal per creare una storia originale con due nuovi personaggi davvero speciali. Non vediamo l’ora di svelarvi altri dettagli molto presto!

I giocatori si uniranno al nuovo eroico duo, Scribbler e Patch, in una battaglia epica per salvare i draghi e sconfiggere una nuova cattiva, Eir, che controlla i draghi per portare a termine i suoi malvagi piani. Dovranno scontrarsi contro spietati nemici, esplorare nuove ambientazioni, e interagire con tutti i celebri personaggi in questo divertente e infuocato gioco d’azione e avventura.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

UNA NUOVA E AUTENTICA AVVENTURA : aiuta Scribbler a recuperare i suoi ricordi perduti e fare amicizia con Patch, il suo ibrido di drago unico.

: aiuta Scribbler a recuperare i suoi ricordi perduti e fare amicizia con Patch, il suo ibrido di drago unico. BATTAGLIE EPICHE : sblocca potenti abilità e affronta nemici spietati.

: sblocca potenti abilità e affronta nemici spietati. ESPLORA NUOVE E VASTE AMBIENTAZIONI : vola in alcune celebri ambientazioni, oltre a nuovi scenari, tra cui Havenholme, la montagna di Valka e l’isola di Blood Briar.

: vola in alcune celebri ambientazioni, oltre a nuovi scenari, tra cui Havenholme, la montagna di Valka e l’isola di Blood Briar. RISOLVI GLI ENIGMI: passa da Scribbler al suo drago Patch per superare ogni ostacolo.

Chris Heatherly, vice presidente esecutivo giochi e piattaforme digitali di Universal Brand Development conclude: