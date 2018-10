My Hero One Justice: Recensione, Trailer e Gameplay

Dopo Black Clover Quartet Knights e Naruto to Boruto: Shinobi Striker, quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di My Hero One Justice, il videogioco ufficiale della omonima serie animata, su gentile concessione Bandai Namco.

My Hero One Justice: Recensione

My Hero One Justice è un picchiaduro in cell shading simile a Naruto Ultimate Ninja Storm o One Piece Burning Blood, incentrato sulla celebre serie animata, con scenari in 3D e combattimenti dinamici

Il gioco offre la possibilità di cimentarsi nella modalità Storia, arricchita da Tutorial e Cutscene in lingua giapponese con i sottotitoli italiani, le missioni, partita locale, l’allenamento, modalità online e personalizzazione del profilo oltre che del personaggio.

Con il progredire della Storia è possibile sbloccare personalizzazioni per i vari lottatori, per rendere i personaggi più unici che rari, aggiungendo un tocco di creatività agli stessi, dai completi ai gadget in dotazione.

La modalità Storia è strutturata come fosse un Manga, composta da pagine disegnate a mano, accompagnate da cutscene animate e fumettose, basate sulla storia della serie animata, con gli iconici personaggi che la caratterizzano.

Ogni lottatore vanta abilità ed equipaggiamenti differenti,con la possibilità di utilizzare delle combo o finish a barra carica, come accade in un qualsiasi picchiaduro che si rispetti. Gli scenari non solo sono in 3D ma la loro dinamicità consente di proseguire lo scontro anche in verticale.

Non mancano all’appello elementi distruttibili, il tutto arricchito da un comparto grafico fumettoso e cartoonesco, reso possibile da un cell shading dai colori vivaci e tratti marcati.

Interessante la modalità Missioni, , la quale ci consente di cimentarci in scontri dove bisogna portare a termine determinate richieste. La suddetta modalità è suddivisa in tappe o meglio dire mappe, dove in ognuna di esse dovremo completare un certo numero di richieste allo scopo di ricevere oggetti esclusivi e ricompense varie.

La difficoltà aumenta gradualmente, premiandoci con una ricompensa differente a seconda di come è stata svolta la missione. Partita locale permette invece di giocare il tradizionale picchiaduro, con la possibilità di scegliere settaggi come i round da vincere, la durata dello scontro, la difficoltà del computer e il tipo di battaglia.

Gli scontri pur essendo 1 VS 1 vengono arricchiti dalla presenza di un compagno esterno, pronto per essere richiamato in qualsiasi momento, come fossimo in Marvel VS Capcom.

20 i lottatori presenti con la possibilità di scegliere i costumi e le personalizzazioni ottenute o create tramite l’apposito editor, 15 invece gli scenari tratti naturalmente dalla serie, tra cui l’abitazione di gran torino, il palazzo del liceo yuuei, il covo dell’unione dei villain e molti altri.

Attraverso la Personalizzazione è possibile divertirsi a rendere i lottatori unici, tramite la scelta di costumi o accessori, voci e motti, contenuti che possono essere sbloccati nelle modalità sopra citate, portando a termine obiettivi e scontri.

Ogni contenuto sbloccato può essere acquistato tramite la valuta in gioco, monete che ci vengono consegnate portando a termine scontri e missioni.

E se Storia, Missioni e Personalizzazione non bastano a placare la vostra avidità, potete sempre cimentarvi negli scontri Online contro giocatori provenienti da ogni parte del globo, utilizzando le personalizzazioni sbloccate.

Non manca all’appello il Tutorial, dove è possibile padroneggiare le tecniche di combattimento di ogni personaggio. Concludiamo con la tanto amata Arcade, modalità dove bisogna sconfiggere un rivale dopo l’altro, con la possibilità di scegliere fin da subito tutti i personaggi presenti nel titolo, ad eccezione di un misterioso lottatore sbloccabile completando la Storia.

My Hero One Justice è la dimostrazione di come Bandai Namco abbia voluto offrire un picchiaduro più fedele possibile all’Anime, proponendo contenuti di ogni tipo per soddisfare le esigenze degli appassionati del genere, dall’editor dei personaggi a Storia, Arcade e Online.

My Hero One Justice Gameplay Trailer