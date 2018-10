MY HERO ONE’S JUSTICE disponibile da oggi

BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di celebrare il lancio di MY HERO ONE’S JUSTICE con un nuovo trailer. Da oggi il gioco è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Digital tramite Steam.

Nella modalità Storia, sarà possibile rivivere la storia dell’anime. Infatti, la trama includerà alcuni dei momenti più avvincenti del franchise, ma restando fedele alla storia originale. Inoltre, sarà possibile viverla da entrambi gli schieramenti, grazie alle modalità Eroe e Villain.

Il gioco include anche una modalità Online dove i giocatori potranno competere fra loro per dimostrare il proprio valore nella modalità Classificata! La chiave per il successo sarà selezionare il personaggio che si adatta meglio al proprio stile di gioco e scegliere il miglior compagno di squadra. MY HERO ONE’S JUSTICE offrirà alcuni eventi online a cadenza regolare, che ricompenseranno i giocatori con diversi premi speciali.

In modalità Missione, i giocatori affronteranno una vasta gamma di scenari diversi e avversari impegnativi, con determinate regole per ognuno di essi. E mentre combattono per completare le sfide, saranno ricompensati con nuovi accessori e monete eroe, la valuta di gioco gratuita. Infine, la modalità Arcade li vedrà impegnati a combattere contro sei personaggi di fila, per potersi aggiudicare alcuni oggetti speciali come ricompensa!

MY HERO ONE’S JUSTICE è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Digital tramite STEAM e altri distributori.