PAW Patrol: Al Lavoro è ora disponibile

BANDAI NAMCO Entertainment Europe e Outright Games sono lieti di annunciare che PAW Patrol: Al Lavoro è ora disponibile in versione fisica per PlayStation 4 e Nintendo Switch e in versione digitale per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

PAW Patrol: Al Lavoro arriva oggi

Il nuovo gioco dedicato ai popolari cuccioli dell’unità di salvataggio è basato sulla celebre serie di cartoni animati di Nickelodeon e Spin Master Entertainment, PAW Patrol.

PAW Patrol: Al Lavoro include 16 emozionanti avventure con protagonisti Ryder e gli otto eroici cuccioli. I giocatori potranno sfruttare le abilità uniche di ciascun cucciolo per salvare i loro amici e tenere al sicuro la propria comunità.

Il gioco include otto fantastici luoghi di Adventure Bay, tra cui la fattoria di Yumi, la montagna di Jake, un canyon nel deserto, una missione tra le onde e molti altri. Preparati a vivere un’emozionante avventura d’azione tra piattaforme e rompicapi con tutti i cuccioli della PAW Patrol, adatta a bambini di ogni età.

Caratteristiche principali:

Gioca nei panni di ogni membro della Paw Patrol, ciascuno dotato di proprie abilità.

Risolvi i rompicapi e completa ogni missione.

16 emozionanti avventure ambiente in otto celebri luoghi di Adventure Bay.

“È stato davvero un piacere creare un gioco tanto divertente e impegnativo con i cuccioli preferiti dai giocatori più giovani”, ha dichiarato Terry Malham, CEO di Outright Games. “Siamo davvero felici di aver creato una nuova esperienza interattiva per tutti i fan di Paw Patrol, che potranno condividere con amici e familiari.”