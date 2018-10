YOMAWARI: THE LONG NIGHT COLLECTION disponibile da oggi

NIS America è fiera di annunciare che Yomawari: The Long Night Collection è da oggi disponibile in Europa per Nintendo Switch. Questa esclusiva per Nintendo Switch arriverà invece il 30 ottobre in Nord America e il 2 novembre in Oceania.

Immergiti nell’inquietante mondo di Yomawari: Night Alone vestendo i panni di una giovane ragazzina alla ricerca di sua sorella, o condividi i terrori che le studentesse Yui e Haru affrontano in Yomawari: Midnight Shadows. Scopri i misteri che affliggono una città rurale giapponese, nasconditi dalle creature in agguato nella notte e, forse, tornerai sano e salvo a casa…

Caratteristiche Chiave:

Due terrificanti racconti – Rivivi le terrificanti storie di Yomawari: Night Alone e Yomawari: Midnight Shadows in questa collecton da brivido!

Svela il mistero – Cerca gli oggetti nascosti, aggiungili alla tua raccolta e usali per interagire con gli spiriti o per sbloccare nuovi eventi della storia.

Interazioni spirituali – In ogni capitolo del gioco incontrerai, in agguato nell’ombra, creature spirituali ispirate alle leggende metropolitane giapponesi – ma sono innocue, puramente malvagie o semplicemente fraintese?

Azione furtiva: evita gli spiriti malvagi scappando via, trovando riparo tra i cespugli o usando gli oggetti per distrarli. Ma fai attenzione: alcuni spiriti maligni potrebbero sorprenderti con la loro notevole velocità.

A seguire il Trailer di lancio: