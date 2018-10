Atelier Lulua: The Scion of Arland arriva in Occidente

KOEI TECMO Europe ha oggi rivelato la data d’uscita occidentale di Atelier Lulua: The Scion of Arland, in arrivo per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Steam. In uscita nella Primavera del 2019, l’ultimo titolo del popolare franchise Atelier di GUST sarà ambientato diversi anni dopo Atelier Meruru: The Apprentice of Arland.

Questa nuovo titolo, segue le avventure della giovane Elmerulia Fryxell: una giovane ragazza che studia alchimia per portare avanti l’eredità di sua madre – la famosa Rorona Fryxell. Sostenuta dalla sua amica d’infanzia, la tenace e premurosa Eva Armster, Elmerulia lavora duramente per realizzare il suo sogno e diventare una rinomata alchimista.

I fan della serie di Arland potranno ritrovare vecchi personaggi, esplorare nuovamente la terra di Arland e vedere come il tempo ha cambiato tutto ciò che un tempo conoscevano. Atelier Lulua: The Scion of Arland presenta inediti sistemi di sintesi, di esplorazione e di battaglia che combinano il familiare sistema di Arland con le nuove meccaniche di gameplay dell’ultima serie Mysterious, offrendo ai giocatori una varietà di nuove eccitanti possibilità.

Prima di incontrare Lulua, i giocatori sono invitati ad Arland dal 4 dicembre 2018 con Atelier Arland series Deluxe Pack che sarà disponibile in versione digitale per PS4, Switch e Steam. Questo pack include tutti e tre i titoli presenti nella trilogia di Arland; Atelier Rorona: The Alchemists of Arland DX, Atelier Totori: The Adventurer of Arland DX e Atelier Meruru: The Apprentice of Arland DX con molti dei contenuti DLC già pubblicati precedentemente – perfetti per prepararsi al viaggio di Lulua. I giocatori possono acquistare questi titoli singolarmente o attraverso un bundle contenente tutti e tre ad un prezzo scontato.