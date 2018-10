BLACK CLOVER QUARTET KNIGHTS: Disponibile la DEMO GRATIS

BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato una versione demo, disponibile da oggi e che include 2 modalità, per BLACK CLOVER QUARTET KNIGHTS per PlayStation 4.

BLACK CLOVER QUARTET KNIGHTS: Provalo GRATIS con la DEMO

Story Mode

I primi 3 episodi della storia (presi dalla versione completa del gioco) saranno disponibili e permetteranno di lottare con Asta, Noelle, Yami e gli altri Magic Knights per portare la pace nel Regno.

Online Mode (solo Match Classificati)

Chi scaricherà la demo sarà anche in grado di giocare online nei panni di 4 personaggi in Match Classificati: Asta (Fighter), Noelle (Support), Yuno (Shooter) e Mimosa (Healer).

I giocatori della demo si scontreranno sia con i possessori della versione completa del gioco sia con gli altri con la demo, per avere un assaggio dell’esperienza online.

BLACK CLOVER QUARTET KNIGHTS è disponibile per PlayStation 4 e PC Digital via STEAM e altri distributori. Per ulteriori informazioni sul gioco, vi invitiamo a consultare la nostra Recensione.