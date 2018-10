Ni No Kuni II: Primi dettagli sul nuovo DLC

Ni No Kuni II si espanderà con un nuovo DLC. In data odierna sono trapelate sulla rete le prime informazioni sull’espansione che vogliamo condividere con voi di seguito.

L’espansione introduce la nuova storia “Il Labirinto del Re Fantasma”, il quale ci vedrà affrontare la causa della corruzione che minaccia il regno. Per accedere all’espansione è richiesto il completamento almeno dei primi 3 capitoli della storia principale.

A partire dal quarto capitolo sarà disponibile un portale che permetterà di accedere al Labirinto del Re Fantasma, dove risiede il Re Lamikyl. Oltre alle nuove missioni ed aree da esplorare, viene introdotto il Gokui System, il quale rivoluzionerà il sistema di battaglia.

Il DLC sarà acquistabile da questo inverno o verrà sbloccato automaticamente come parte del Season Pass.

Nelle Rovine di Rubble è comparso un misterioso portale che conduce al Labirinto, una caotica fonte di corruzione che si sta diffondendo in tutto il mondo. E il Prince of Wraiths, il misterioso sovrano del Labirinto, intende usarla per distruggere il Regno di Evermore.

I giocatori dovranno penetrare nel Labirinto e affrontare i terrori che vi si nascondono per impedire il folle piano del Prince of Wraiths e riportare la pace a Evermore.

Il contenuto scaricabile introdurrà anche un nuovo sistema per migliorare le capacità di combattimento dei giocatori, il Martial Method. Questo nuovo power-up sarà ottenibile dai ricordi delle persone incontrate durante il viaggio nella propria avventura. Presto saranno rilasciate ulteriori informazioni sul suo funzionamento.

Il contenuto aggiuntivo includerà più di 80 nuovi equipaggiamenti che consentiranno di portare il gruppo a nuovi livelli, oltre a nuove missioni che svelano la storia di alcuni dei personaggi principali e il ritorno di un nemico alla ricerca di una rivincita con una sfida letale…

