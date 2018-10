SNK annuncia un nuovo Samurai Shodown

In occasione dello Streaming “PlayStation LineUp Tour” di Sony, SNK ha ufficialmente annunciato un nuovo capitolo della serie Samurai Shodown/Sprits, previsto per il 2019.

SNK resuscita Samurai Shodown con un nuovo capitolo

Il gioco è in fase di sviluppo con il motore grafico Unreal Engine 4 ed includerà i principali lottatori della serie, con l’aggiunta di nuovi personaggi.

Purtroppo per ora non conosciamo ulteriori dettagli, ma dal gameplay che potete vedere a fine articolo, possiamo dedurre che manterrà la struttura di gioco alla quale siamo stati abituati ma con un comparto grafico che ricorda Street Fighter V.

La saga venne lanciata nel lontano 1993 per Neo Geo con il nome Samurai Shodown/Spirits, arrivando nelle sala giochi nel 2008. Il gioco è stato poi convertito per console giungendo in Occidente nel 2010.

La caratteristica che lo differenziava da altri picchiaduro, risiedeva nella presenza di armi durante gli scontri. Introdusse per la prima volta lo zoom e nuovi effetti grafici, con un sistema di combattimento più vicino a Soul Blade.

A seguire il Gameplay Trailer in attesa di conoscere nuovi dettagli: