Scoperto Melmetal, la forma evoluta del Pokémon misterioso Meltan!

The Pokémon Company International e Nintendo hanno annunciato la scoperta di un nuovo Pokémon: Melmetal. Si tratta dell’evoluzione di Meltan, apparso di recente nel mondo di Pokémon GO, che diventa così il primo Pokémon misterioso conosciuto di cui si conosca l’evoluzione.

Pokèmon: L’evoluzione di Meltan



Melmetal: risvegliato dopo 3.000 anni

Nei tempi antichi, Melmetal era venerato per il suo potere di generare il ferro. Quando si evolve da Meltan, il corpo si indurisce diventando incredibilmente resistente. È costituito da metallo liquido e le sue braccia flessibili possono estendersi per sferrare pugni devastanti. Può anche usare Pugni Corazzati, una potente mossa fisica di tipo Acciaio davvero unica. Sfruttando il dado esagonale sul petto, infatti, Melmetal fa roteare le braccia ed è in grado di colpire l’avversario due volte. Il peso dei grossi dadi sugli arti, combinato al movimento rotatorio, dà a questa mossa una potenza straordinaria.



Nome: Melmetal

Categoria: Pokémon Bullone

Altezza: 2,5 m

Peso: 800,0 kg

Tipo: Acciaio



Come far evolvere Meltan in Melmetal

L’evoluzione del Pokémon misterioso Meltan in Melmetal è possibile solo in Pokémon GO e sono necessarie 400 Caramelle Meltan. Potrai ottenere queste caramelle come quelle di ogni altro Pokémon: catturando Meltan (anche se nel suo caso dovrai usare il pacco sorpresa), inviandolo al Professor Willow oppure portandolo a spasso dopo averlo scelto come compagno. È possibile ottenere le caramelle anche trasferendo Meltan da Pokémon GO in Pokémon: Let’s Go, Pikachu! o Pokémon: Let’s Go, Eevee!. Inoltre, dopo aver ottenuto Melmetal in Pokémon GO, potrai trasferirlo nella tua copia del gioco per Nintendo Switch ed esplorare la regione di Kanto al suo fianco!