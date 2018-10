Pokémon Let’s Go: Ecco perchè è stato scelto Eevee

Tra meno di un mese, potremo mettere finalmente le mani sul nuovo e primo videogioco incentrato sull’universo dei Pokèmon per NIntendo Switch, ci stiamo riferendo a Let’s Go Pikachu e Let’s Go Eevee.

Come mai Nintendo ha scelto quest’ultimo Pokèmon come mascotte per la versione alternativa? Ce lo spiega Junichi Masuda, direttore del gioco.

Svelato il mistero della scelta di Eevee in Pokèmon Let’s Go

A seguire le parole di Masuda:

Nel corso degli anni ho ricevuto numerose fanart e commenti su Twitter da parte dei fan, molti di essi riguardavano proprio Eevee. In Giappone è stato organizzato addirittura uno speciale evento per il 21 Novembre noto come Eevee Day. Con gli anni mi sono reso conto di quanto il suddetto Pokèmon fosse popolare, probabilmente per il fatto che la sua pelosità e morbidezza lo rendono carino e coccoloso. Per questo motivo ho deciso di dedicargli la seconda versione del gioco Pokèmon Let’s Go.

Vi ricordiamo che il lancio del gioco è previsto per il 16 Novembre in esclusiva Nintendo Switch, in duplice versione (Pikachu ed Eevee), sia sullo store digitale della console che rivenditori RETAIL, in concomitanza con la sfera Pokè, la quale può essere usata per una maggiore immersione e sarà compatibile con Pokèmon Go.