NARUTO TO BORUTO SHINOBI STRIKER: Hiruzen Sarutobi si unisce al roster

BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare l’arrivo di Hiruzen Sarutobi in NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite STEAM e altri distributori.

Un nuovo personaggio per NARUTO TO BORUTO SHINOBI STRIKER

Da domani, i giocatori che hanno acquistato il Season Pass o il DLC2, sbloccheranno Hiruzen Sarutobi come personaggio master, e potranno quindi usare il suo set di mosse, oltre al suo abito e alle sue armi, per i propri avatar di gioco. Inoltre, a partire da oggi, tutti i giocatori potranno usare Sarutobi come personaggio giocabile.

Sarutobi era il terzo Hokage del Villaggio della Foglia ed era considerato il ninja più forte dell’intero villaggio, grazie a una serie di jutsu incredibilmente potenti.

L’arte del fuoco: Fiato Ardente del Drago crea una fiamma che colpisce il proprio avversario ed esplode all’impatto, infliggendo danni e un depotenziamento da bruciatura.

L’arte della Terra: Proiettile del Drago di Terra aiuterà i giocatori a controllare il campo di battaglia. Una volta attivato, questo ninjutsu evocherà il Drago della Terra, che scaglia una rapida scarica di proiettili su qualsiasi nemico si trovi nel suo raggio d’azione.

Ma la tecnica più formidabile di Sarutobi è il Sigillo del Diavolo. Gli avversari colpiti da questo ninjutsu riceveranno un depotenziamento da combattimento e vedranno aumentare il loro tempo di rinascita.