Captain Tsubasa Zero: Il nuovo gioco Mobile di Holly & Benji

Tramite il sito web ufficiale, veniamo a conoscenza dell’imminente arrivo su iOS e Android in Giappone, di un nuovo videogioco incentrato su Captain Tsubasa, noto in Italia come Holly & Benji. Il gioco verrà proposto con la formula free to play e presenterà acquisti in app, oltre la modalità Storia basata sulla nuova serie animata.

Un nuovo videogioco Mobile per Holly & Benji

Le partite verranno simulate in tempo reale, offrendo al giocatore la possibilità di creare la squadra del cuore con i personaggi della serie animata, scegliendo le uniformi, abilità e formazione, con la possibilità di livellare i vari personaggi ed acquisire le scene cards, le quali consentono ai calciatori di eseguire le combo viste nell’Anime.

Dopo il successo di Captain Tsubasa: Dream Team, lanciato lo scorso anno in Giappone, arriva Zero, il quale proporrà una modalità Storia inedita, che consentirà ai giocatori di allenare una squadra di calciatori.

Holly, appena trasferitosi con sua madre in una nuova città, ha nel pallone da calcio il proprio unico, inseparabile amico. Così, allenandosi da solo per le strade, incontra il fortissimo portiere Benjiamin Price, lo sfida e dimostra di essere un vero fuoriclasse. Holly e Benji si trovano a giocare insieme nella New Team, che diventa una delle squadre giovanili più forti del Giappone e conquista la vittoria del campionato nazionale, battendo in finale la Muppet del fuoriclasse Mark Lenders, il grande rivale di Holly. È l’inizio di una lunga serie di trionfi.

Non sappiamo se sarà disponibile dal prossimo anno anche in Europa, nell’attesa vi rimandiamo al Gameplay Trailer, dove potete vedere il gioco in azione: