Valkyria Chronicles: disponibile adesso per Nintendo Switch

Valkyria Chronicles è disponibile su Nintendo eShop al prezzo di 19,99 €, e permette ai giocatori di combattere per tutti gli abitanti di Gallia, per la prima volta anche in mobilità su una piattaforma Nintendo.

Valkyria Chronicles arriva oggi su Switch

Inoltre, tutti i giocatori che hanno già acquistato Valkyria Chronicles 4 tramite Nintendo eShop riceveranno automaticamente uno sconto del 25% sul prezzo originale di Valkyria Chronicles durante la procedura di acquisto! La promozione è valida soltanto da oggi, giorno del lancio, fino al 17 dicembre 2018.

Combatti al fianco di Welkin Gunther di Gallia e al resto della leggendaria Squad 7 mentre lottano per la sopravvivenza e la libertà su Nintendo Switch™! Disponibile su Nintendo eShop, Valkyria Chronicles fa vivere ai giocatori l’intensa storia di Welkin, Alicia e i loro compagni impegnati a respingere l’invasione della Federazione Imperiale Esteuropea.

Che siate fan della prima ora che vogliono rivivere le emozionanti avventure di Valkyria Chronicles o nuovi appassionati della saga, lo stile grafico ad acquerello degli shader CANVAS e la comodità del formato di Nintendo Switch fanno sì che questa sia un’opportunità perfetta per un viaggio in Europa.

Caratteristiche di Valkyria Chronicles:

Valkyria Chronicles sempre con te – Comanda le tue truppe ovunque tu sia grazie alla versatilità e alla portabilità di Nintendo Switch™.

– Comanda le tue truppe ovunque tu sia grazie alla versatilità e alla portabilità di Nintendo Switch™. L’esperienza completa di Valkyria Chronicles – Tutti i DLC originali sono stati inclusi in questa nuova edizione

– Tutti i DLC originali sono stati inclusi in questa nuova edizione Una guerra da combattere su due fronti – Il gioco è ambientato durante la Seconda Guerra Europea, lo stesso conflitto dipinto in Valkyria Chronicles 4. Valkyria Chronicles segue la storia del tenente Welkin Gunther e della Squad 7 impegnata a respingere l’invasione della Federazione Imperiale Esteuropea.

– Il gioco è ambientato durante la Seconda Guerra Europea, lo stesso conflitto dipinto in Valkyria Chronicles 4. Valkyria Chronicles segue la storia del tenente Welkin Gunther e della Squad 7 impegnata a respingere l’invasione della Federazione Imperiale Esteuropea. Stile grafico CANVAS e combattimenti BLiTZ – Lasciati conquistare dalle caratteristiche uniche della serie Valkyria; lo stile grafico ad acquerello degli shader CANVAS combinati con l’innovativo sistema di battaglie tattiche BLiTZ rendono l’esperienza unica nel suo genere.

– Lasciati conquistare dalle caratteristiche uniche della serie Valkyria; lo stile grafico ad acquerello degli shader CANVAS combinati con l’innovativo sistema di battaglie tattiche BLiTZ rendono l’esperienza unica nel suo genere. Una serie leggendaria ha bisogno di un compositore leggendario – Il compositore della saga Hitoshi Sakimoti porta in vita tutta l’atmosfera della battaglia con un’indimenticabile colonna sonora.