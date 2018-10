The World Ends With You: La traduzione italiana è stata copiata

Da qualche giorno The World Ends With You: Final Remix è ufficialmente disponibile anche su Nintendo Switch, la traduzione in italiano non è passata inosservata agli occhi di Mentz e Mewster, coloro che si sono occupati di tradurre il gioco amatorialmente su Nintendo DS.

The World Ends With You: Nintendo copia la traduzione?

Mewster dopo aver analizzato la versione Switch e quella DS da lui tradotta, ha riconosciuto il suo lavoro dalla presenza di alcune parti considerate da lui terribili seppur mantenute. Non si tratta di ispirazione ma di un copia e incolla.

Pare che il 90% della traduzione sia stata spudoratamente copiata dalla mod amatoriale creata dal duo, utilizzata nella versione Switch senza citare gli autori o dare loro un compenso monetario per l’egregio lavoro svolto.

Mentz non si è ancora espresso sulla questione ma Mewster ha preso spiegazioni da Square Enix e Nintendo per l’accaduto. Vi informiamo che la versione Switch propone sia lo stile utilizzato in quella DS che la nuova rimasterizzazione, ed include il supporto per il Touch e i Joy-Con, giocabile in mobilità o sul grande schermo.