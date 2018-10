TAIKO NO TATSUJIN: Bandai Namco rilascia una DEMO su PS4 e Switch

BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha rilasciato una demo gratuita per Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! per Nintendo Switch e Taiko no Tatsujin: Drum Session! per PlayStation 4.

TAIKO NO TATSUJIN: Provalo GRATIS

Disponibile dal 12 ottobre, i giocatori possono scaricare la demo dal Nintendo eShop o il PlayStation Store.

La demo di Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! per Nintendo Switch conterrà due canzoni:

La canzone originale di Namco: FURIFURI♪NORINORI♪

Musica classica: l’Ouverture dall’Orfeo all’Inferno, composta da Jacques Offenbach

La demo di Taiko no Tatsujin: Drum Session! per PlayStation 4 contiene 3 canzoni:

Musica Classica: il Preludio della Carmen, composto da Georges Bizet

Musica di gioco: EAT’EM UP! da R4 -RIDGE RACER TYPE4

La canzone originale di Namco: TSUNAGARE! HIROGARE! UCHIAGARE!

Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! per Nintendo Switch sarà disponibile in Italia in versione fisica dall’8 novembre e digitale (dal 2 novembre). Taiko no Tatsujin: Drum Session! per PlayStation 4 sarà disponibile solo in digitale dal 2 novembre.