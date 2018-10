Come catturare Meltan in Pokèmon GO e trasferirlo in Let’s Go Pikachu ed Eevee

In seguito alla recente scoperta di Meltan, The Pokémon Company International, Niantic, Inc. e Nintendo possono finalmente svelare nuovi particolari su questo Pokémon misterioso, tra cui come catturarlo in Pokémon GO e trasferirlo in Pokémon: Let’s Go, Pikachu! o Pokémon: Let’s Go, Eevee!

Meltan arriva in Pokèmon Go: Come catturarlo!





Dalla scoperta iniziale di Meltan, il Professor Oak e il Professor Willow hanno fatto notevoli passi avanti nelle loro ricerche e sono lieti di condividere i risultati con noi in questo nuovo video.

I giocatori di Pokémon GO potranno assistere il Professor Willow nelle sue indagini su Meltan grazie all’introduzione di nuove ricerche speciali, che saranno rese disponibili nell’applicazione quest’inverno.



Tutti i giocatori desiderosi di catturare Meltan potranno vederlo in azione in un nuovo video: A quanto pare, questo Pokémon è molto curioso e adora gli oggetti di metallo.



Se trasferisci un Pokémon da Pokémon GO in Pokémon: Let’s Go, Pikachu! o Pokémon: Let’s Go, Eevee! otterrai determinati strumenti nell’applicazione, come ad esempio delle caramelle per la specie del Pokémon trasferito. Al primo trasferimento, però, potrai ottenere uno strumento molto speciale: un pacco sorpresa!



Una volta che avrai aperto il pacco sorpresa in Pokémon GO, Meltan comincerà ad apparire nella tua applicazione. Potrai provare a catturarlo come qualsiasi altro Pokémon e successivamente trasferirlo nel GO Park di Pokémon: Let’s Go, Pikachu! o Pokémon: Let’s Go, Eevee!.

Potrai ottenere un pacco sorpresa anche se trasferisci un Pokémon nella copia di Pokémon: Let’s Go, Pikachu! o Pokémon: Let’s Go, Eevee!di un amico. Il pacco sorpresa si richiuderà dopo l’utilizzo. L’unico modo per farlo aprire di nuovo è aspettare un certo periodo di tempo per poi trasferire un altro Pokémon nella tua copia di Pokémon: Let’s Go, Pikachu! o Pokémon: Let’s Go, Eevee! o in quella di un amico.



Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! saranno disponibili a partire dal 16 novembre 2018 in esclusiva per Nintendo Switch.