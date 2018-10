Pokèmon Go: Quarta generazione e modifiche al Gameplay in arrivo

Niantic annuncia ufficialmente l’arrivo non solo della quarta generazione di Pokèmon in Go ma anche delle modifiche al Gameplay, scopriamole insieme.

Pokèmon Go: Le modifiche in arrivo

Oltre la quarta generazione di Pokèmon, verranno apportate delle importanti modifiche al titolo, allo scopo di bilanciare i vari Pokèmon, a seguire maggiori dettagli:

Rivisto il meteo, con la riduzione degli effetti legati alla frequenza con cui compaiono i Pokèmon

Durante l’esplorazione di determinate aree, compariranno Pokèmon di specie differente con frequenze diverse

più diversificati I Punti Lotta vengono modificati per migliorare l’equilibro in gioco

I Punti Salute vengono modificati per colmare il divario tra i Pokèmon con Punti Salute elevati e Bassi

A seguire vi riportiamo un nuovo Trailer che anticipa l’arrivo della quarta generazione: