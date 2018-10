My Hero One’s Justice: Nuovo lottatore e modalità svelati

BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato maggiori dettagli su Endeavor e il suo stile di combattimento in MY HERO ONE’S JUSTICE.

My Hero One’s Justice: Arriva Endeavor

Endeavor è disponibile come bonus pre-order gratuito o potrà essere acquistato separatamente al lancio del gioco.

Endeavor, attualmente l’Eroe Numero 1 nel manga, è dotato di una forza bruta unita a una rabbia intensa. Il suo stile di combattimento riflette questa sua personalità, con fiamme furiose che si irradiano dal suo corpo, riducendo in cenere qualsiasi cosa lo tocchi.

È stata anche svelata una nuova modalità di gioco: la Arcade Mode. In questa modalità, i giocatori lotteranno contro 6 personaggi in fila e riceveranno oggetti speciali come ricompensa per le vittorie.

MY HERO ONE’S JUSTICE sarà disponibile in Italia dal 25 ottobre 2018 per PlayStation 4, Xbox One, PC tramite STEAM e Nintendo Switch, con le versioni digitali che arriveranno il giorno successivo.