Naruto to Boruto: Shinobi Striker: Arriva JIRAYIA

BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare l’arrivo di Jiraiya in NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite STEAM e altri distributori.

Nuovo personaggio per Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Da domani, i giocatori che hanno acquistato il Season Pass o il DLC1 sbloccheranno Jiraiya come personaggio master, e potranno quindi usare il suo set di mosse, oltre al suo abito e le sue armi, per i propri avatar di gioco. Inoltre, tutti i giocatori potranno utilizzare gratuitamente Jiraiya come personaggio giocabile.

Jiraiya è uno dei ninja più potenti del Villaggio della Foglia e in battaglia usa alcune delle sue potenti e celebri mosse. Il suo Jutsu Bring Down the House richiama un rospo gigantesco dal cielo, che infligge danni in una vasta area, respingendo gli avversari.

Un’altra mossa, la Ninja Art: Needle Jizo, vede Jiraiya indurire i suoi capelli per creare una corazza di aghi. Questa abilità può essere usata sia in difesa che in attacco, poiché pur bloccando gli attacchi infligge anche molti danni.

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite STEAM e altri distributori.