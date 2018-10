Pokèmon: Come ottenere i Leggendari Zekrom e Reshiriam nelle serie Sole e Luna

I Pokémon leggendari Zekrom e Reshiram sono comparsi per la prima volta nella regione di Unima, ma a partire da ottobre potrai portarli con te nelle tue avventure in giro per Alola! Potrai ottenere Zekrom nella tua copia di Pokémon Ultrasole o Pokémon Sole, o Reshiram se giochi a Pokémon Ultraluna o Pokémon Luna, dal 5 al 21 ottobre, tramite Nintendo Network.

Pokèmon Sole, Luna, Ultrasole e Ultraluna: Come sbloccare Zekrom e Reshiriam



Zekrom avrà le seguenti caratteristiche:

Pokémon Ultrasole

Livello: 100

100 Abilità: Teravolt

Teravolt Strumento: Tappo d’oro

Tappo d’oro Mosse: Incrotuono, Lucesiluro, Oltraggio, Pietrataglio

Pokémon Sole

Livello: 60

60 Abilità: Teravolt

Teravolt Mosse: Lacerazione, Cozzata Zen, Incrotuono, Dragartigli



Reshiram avrà le seguenti caratteristiche:

Pokémon Ultraluna

Livello: 100

100 Abilità: Piroturbina

Piroturbina Strumento: Tappo d’oro

Tappo d’oro Mosse: Incrofiamma, Fuocoblu, Dragobolide, Geoforza

Pokémon Luna

Livello: 60

60 Abilità: Piroturbina

Piroturbina Mosse: Lacerazione, Extrasenso, Incrofiamma, Dragopulsar



Segui le istruzioni qui sotto per ottenere Zekrom o Reshiram: