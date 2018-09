DRAGON BALL FIGHTERZ disponibile per Nintendo Switch

BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha rilasciato un nuovo trailer per festeggiare il lancio di DRAGON BALL FighterZ su NINTENDO Switch. Il gioco è disponibile da oggi in Italia in versione fisica (da domani in digitale).

L’azione frenetica di DRAGON BALL FighterZ incontra NINTENDO Switch permettendo così ai fan di giocare in qualsiasi luogo e qualsiasi momento.

I giocatori possono usare un singolo Joy-Con per un divertimento immediato e veloce. Usare entrambi i Joy-Con o il Nintendo Switch Pro Controller permetterà controlli più profondi e precisi per un gameplay più competitivo.

La versione per NINTENDO Switch permette partite in multiplayer locale usando 2 console e la tecnologia Ad-Hoc Wireless. Fino a 6 giocatori potranno combattere nella modalità Party Mode!

DRAGON BALL FighterZ per NINTENDO Switch è disponibile da oggi in Italia in versione fisica (da domani in digitale). Tutti i contenuti aggiuntivi come i DLC, il FighterZ Pass, l’Anime Music Pack saranno disponibili per l’acquisto su NINTENDO Switch dal 28 settembre 2018 per NINTENDO Switch.