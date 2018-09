Speed Brawl: Recensione, Trailer e Gameplay

Double Stallion Games, piccolo studio canadese, ha dato vita ad un nuovo capolavoro intitolato Speed Brawl, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver messo le mani sull’edizione Xbox One del titolo, anticipandovi che il gioco è disponibile anche su PS4, PC e Nintendo Switch.

Speed Brawl Recensione

Ambientato a Londra nel 1888, Speed Brawl ci porta a partecipare ad uno sport rivolto solo agli eroi più forti e coraggiosi, dove siamo chiamati ad affrontare orde di nemici e boss di ogni tipo, nei panni di differenti personaggi,dotati di poteri ed abilità unici.

Dopo aver assistito all’introduzione realizzata come fosse una serie animata, ed aver completato il tutorial nel quale ci vengono illustrate tutte le meccaniche di gioco, veniamo catapultati nel menu principale, da dove è possibile scegliere la prossima destinazione, fare shopping, potenziare i personaggi e molto altro.

Lo scopo del gioco è quello di sconfiggere tutti i nemici presenti nell’arena a scorrimento 2D, utilizzando potenziamenti ed abilità equipaggiati per ogni singolo personaggio.

Le missioni variano dall’eliminazione dei nemici al completamento di uno stage a tempo, tagliando il traguardo il più velocemente possibile attivando i Pole Challenge. 6 sono i personaggi presenti nel titolo di cui 2 disponibili fin da subito e 4 sbloccabili nel corso della storia.

All’inizio di ogni partita è possibile scegliere sia i personaggi che comporranno la squadra che la loro colorazione, con la possibilità sia di cimentarsi nelle sfide contro il computer che altri giocatori locali e online.

Quando tutti i personaggi esauriscono l’energia vitale o il timer scende a zero nei livelli a tempo, scatta il gameover.

All’inizio e termine di ogni livello assistiamo a delle brevi cutscene realizzate in visual novel, dove due o più personaggi dialogano tra loro, lasciando il giusto spazio alla narrazione. Al termine di ogni stage veniamo ricompensati con uno dei 3 gradi: bronzo, argento e oro a seconda dello svolgimento del livello.

Il premio varia in base al numero di colpi subiti, alle combo realizzate e tempo impiegato per portare a termine i livelli. Con il progredire del gioco è possibile sbloccare o acquistare nuovi capi d’abbigliamento ed oggetti utili, i quali possono essere equipaggiati per incrementare forza, difesa ed altri fattori, senza mutare l’aspetto del personaggio.

Equipaggiando appositi guanti è possibile dare vita a combo infuocate, velenose, ghiacciate e cosi via dicendo. Numerose sono le abilità sbloccabili, le quali conferiscono nuovi poteri e mosse speciali ai protagonisti.

Ogni personaggio è dotato di una o più barre della stamina,a seconda degli equipaggiamenti indossati o abilità sbloccate, le quali permettono di realizzare combo devastanti. In qualsiasi momento è possibile cambiare il personaggio passando da uno all’altro con la pressione dell’apposito tasto.

Prima di ogni livello possiamo preparare la squadra o singoli personaggi agli stage successivi, effettuando acquisti con il denaro ottenuto in gioco presso lo shop locale, sbloccare nuove abilità ed equipaggiare oggetti bonus e capi d’abbigliamento, fino ad un massimo di 3 slot per personaggio.

Speed Brawl fonde le meccaniche di un platform agli RPG, con combattimenti frenetici e divertenti, il tutto realizzato con un comparto grafico in cell shading, ispirato ad una serie animata, dai tratti oscuri e marcati.

La breve durata di ogni livello, consente di prendersi delle pause di tanto in tanto o perdere tempo nella personalizzazione della squadra prima di cimentarsi in una nuova sfida. La mappa è composta da varie ramificazioni, ognuna dalla difficoltà e tipologia di sfida differente.

La possibilità di giocare in co-operativa o competitiva locale e online, rende Speed Brawl un simpatico e coinvolgente passatempo, dove la rigiocabilità ricopre un ruolo chiave, allo scopo di ottenere tutte le abilità e potenziamenti in vista degli scontri con i boss di fine livello.

Speed Brawl Gameplay Trailer