Valkyria Chronicles 4 disponibile da oggi su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e Steam

Sono passati 10 anni dal lancio dell’originale Valkyria Chronicles, l’innovativo RPG strategico a turni che ha conquistato il mondo. Oggi, i fan possono finalmente rivivere la Second Europan War e la sua brutale campagna, l’Operation Northern Cross, in Valkyria Chronicles 4 – disponibile su Switch , PlayStation 4, Xbox One e Steam !

Se hai acquistato la ‘Memoirs from Battle’ Premium Edition del gioco, potrai subito accedere alle missioni crossover aggiuntive di Valkyria Chronicles – ‘A United Front with Squad 7’ e ‘Edy’s Advance ops’.

Se hai invece acquistato l’edizione standard del gioco, non preoccuparti. Qui in basso puoi trovare la release schedule delle missioni aggiuntive per Valkyria Chronicles 4:

Item aggiuntivi

Item aggiuntivi Prezzo Data d’uscita Tank Decals Gratuito 25/09/18 Squad E, to the Beach! $6.99 09/10/18 A Captainless Squad $4.99

Incluso nel pre-order digitale 23/10/18

25/09/18 per i pre-order digitali Expert Level Skirmishes $4.99 04/11/18 The Two Valkyria $4.99 20/11/18 Edy’s Advance Ops $3.99

Incluso nella ‘Memoirs from Battle’ Premium Edition 04/12/18

25/09/18 per chi possiede la ‘Memoirs from Battle’ Premium Edition A United Front with Squad 7 $5.99

Incluso nella ‘Memoirs from Battle’ Premium Edition 18/12/18

25/09/18 per chi possiede la ‘Memoirs from Battle’ Premium Edition

Il Valkyria Chronicles originale arriverà sull’eShop di Nintendo Switch il 16 ottobre 2018! Rivivi la storia di Lieutenant Welkin Gunther, Sergeant Alicia Melchiott e dei membri della Squad 7 in Valkyria Chronicles su Nintendo Switch.

Con incredibili grafiche che fanno uso dello CANVAS shader, questo è il modo perfetto per i fan di rivivere la storia della Squad 8 per la prima volta o di riscoprirla su una nuova piattaforma.