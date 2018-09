Pokèmon GO: Appare Meltan

The Pokémon Company International, Niantic, Inc. e Nintendo hanno annunciato oggi la scoperta di un nuovo Pokémon misterioso nel mondo di Pokémon GO: Meltan!

Meltan arriva in Pokèmon Go

Meltan è un Pokémon di tipo Acciaio costituito prevalentemente da metallo liquido che conferisce al suo corpo una forma molto fluida. Con le sue braccia e gambe liquide può disgregare il metallo per assimilarlo. Meltan genera elettricità servendosi del metallo che assorbe da fonti esterne e può sia usarla come fonte energetica, sia emetterla dal suo occhio per attaccare.

Nome: Meltan

Categoria: Pokémon Bullone

Altezza: 0,2 m

Peso: 8,0 kg

Tipo: Acciaio

In Pokémon GO ci sono stati numerosi avvistamenti di Ditto con le sembianze di Meltan. Il Professor Oak e il Professor Willow hanno già iniziato a studiare Meltan. Il Professor Oak, una delle massime autorità nel campo della ricerca sui Pokémon, vive a Biancavilla, nella regione di Kanto, e in Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! darà un Pokédex a te e al tuo rivale con il compito di completarlo e realizzare così il suo sogno.

Nel frattempo, con l’aiuto dei giocatori di Pokémon GO di tutto il mondo, il Professor Willow continua le sue indagini sul campo per ottenere una conoscenza approfondita degli habitat e della distribuzione dei Pokémon. È stato un assistente del Professor Oak e ora è solito rivolgersi a lui quando si trova in difficoltà con le ricerche.

Una cosa è ormai chiara: Pokémon GO risulta fondamentale per poter incontrare Meltan in Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! Vi aggiorneremo non appena avremo più informazioni riguardo a questo enigmatico Pokémon misterioso.