Black Clover Quarted Knights: Recensione, Trailer e Gameplay

Dopo Naruto to Boruto: Shinobi Striker, Bandai Namco porta su PC e PS4 un nuovo titolo multiplayer incentrato su una serie animata, ci stiamo riferendo a Black Clover Quartet Knights, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione.

Ispirato al Manga di Yūki Tabata, il gioco offre sia un comparto giocatore singolo della durata di poche ore che un multiplayer generosamente longevo, grazie alla presenza di varie modalità competitive.

La Storia ci porta nel mondo di Black Clover Quarted Knights, narrando gli eventi del Manga e offrendo al giocatore la possibilità di apprendere le meccaniche di gioco, assistendo di tanto in tanto a intermezzi animati e visual novel.

Il cuore pulsante dell’esperienza offerta dal titolo risiede nel multiplayer online, il quale consente di cimentarsi in scontri 4 VS 4.

All’inizio di ogni partita ci viene richiesto di scegliere il personaggio per un totale di 17 suddivisi in 4 categorie: Aggressore, Guaritore, Tiratore e Supporto, consentendoci di formare una squadra di 4 amici, ognuno con un personaggio di un genere differente.

Gli eroi utilizzano sia gli attacchi a distanza che ravvicinati, quest’ultimo con uno stile di combattimento differente a seconda del personaggio selezionato. Ogni eroe vanta caratteristiche ed abilità uniche, con la possibilità di scegliere se optare per un personaggio più offensivo o difensivo.

I personaggi vantano un totale di 4 mosse tradizionali e una tecnica suprema, la quale può essere richiamata solo ad energia carica.

Tra le modalità multiplayer troviamo: Caccia al tesoro, Controllo Zone e Trasporta il Cristallo. In Caccia al Tesoro le squadre devono darsi battaglia per ottenere una chiave indispensabile all’apertura di un forziere, ricevendo un punto ad ogni apertura, vincendo la partita al raggiungimento di 5 punti.

Controllo Zone è il tradizionale Re della Collina, dove bisogna conquistare le varie zone e mantenere la posizione, evitando alla squadra avversaria di impadronirsene. E l’ultima modalità richiede di trasportare un Cristallo da un punto ad un’altro.

Ogni personaggio dispone di una vita limitata, la quale si ricarica gradualmente, gli spostamenti rapidi dei personaggi rende gli scontri coinvolgenti e reattivi.

Oltre agli attacchi ed abilità di cui sono dotati, ogni eroe può usufruire di carte suddivise in Normale, Blitz e Offensivo, i mazzi offrono Bonus temporanei e possono essere sbloccati con il denaro ottenuto in gioco, per un massimo di 10 per ogni personaggio e 4 equipaggiabili.

Le carte consentono di incrementare il quantitativo di anni inflitto o la difesa, usufruire di attacchi extra ed altro ancora. Le mappe dove si tengono gli scontri multiplayer provengono dalla serie animata, realizzate nei minimi dettagli e permettendoci di utilizzare gli elementi presenti al loro interno a nostro vantaggio.

Black Clover Quarted Knights propone un comparto grafico in cell shading, tipico delle trasposizioni videoludiche incentrate su Manga e Anime, con doppiaggio e colonna sonora fedeli all’opera originale.

Se vi aspettate una Storia avvincente e longeva, ci dispiace deludervi ma il titolo come anticipato pone le sue radici nel multiplayer online, ma se avete amato giochi come Naruto to Boruto, Seven Deadly Sins ed altri del genere, allora troverete Black Clover Quarted Knights di vostro interesse.

