Scatena il potere dei cieli in tempesta con Sole e Luna – Tuoni Perduti!

The Pokémon Company International ha oggi confermato i dettagli relativi all’espansione Sole e Luna – Tuoni Perduti del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon di prossima uscita.

Sullo sfondo di colline verdeggianti avvolte dalla fragranza dell’incenso di antichi santuari dove i Pokémon caricano l’atmosfera di intensa elettricità, vecchio e nuovo convivono in armonia nell’espansione Sole e Luna – Tuoni Perduti.

Tuoni Perduti: La nuova espansione di Pokèmon Sole e Luna

In pubblicazione il prossimo 2 novembre, la nuova espansione conterrà le carte in versione stella prisma di Celebi e di Ditto, insieme a Blacephalon-GX, Lugia-GX, Tyranitar-GX e a un Pokémon misterioso appena scoperto: Zeraora-GX.

L’espansione Sole e Luna – Tuoni Perduti contiene:

Più di 210 carte

Sette potenti carte stella prisma, incluse tre carte Stadio

13 Pokémon-GX e quattro Ultracreature

Più di 20 carte Allenatore

Vuoi provare l’espansione Sole e Luna – Tuoni Perduti prima della pubblicazione? Iscriviti a uno dei tanti tornei prerelease in giro per il paese dal 20 al 28 ottobre. A ottobre i giocatori di Pokémon Ultrasole o Pokémon Ultraluna potranno ottenere Zeraora nella loro copia del gioco. Visita i negozi che partecipano all’iniziativa tra il 1° ottobre e il 15 novembre per ricevere un codice che ti permetterà di aggiungere alla tua squadra questo fulmineo Pokémon misterioso.

Zeraora avrà le seguenti caratteristiche: