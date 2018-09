ONE PIECE WORLD SEEKER: Nuovi dettagli da Bandai Namco

BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha condiviso oggi un nuovo trailer per ONE PIECE WORLD SEEKER. Il video rivela nuove informazioni sulla storia e introduce due nuovi personaggi originali pensati da Oda, il creatore di One Piece. ONE PIECE WORLD SEEKER arriverà nel 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital.

ONE PIECE WORLD SEEKER: Nuovi personaggi e dettagli Storia

Eiichiro Oda – il creatore di One Piece è stato coinvolto fin dall’inizio nel progetto e nell’origine del gioco. Ha supervisionato la storia e pensato due personaggi originali, Jeanne e Isaac, che saranno il focus principale di questa nuova avventura dalla Ciurma di Cappello di Paglia.

Gli abitanti di Prison Island sono divisi in due fazioni. Da una parte quelli favorevoli alla Marina, i quali hanno accettato il suo controllo e la modernizzazione, dall’altra parte la fazione contro la Marina che, invece, apprezza la tradizione. I due nuovi personaggi impersonano questa divisione.

Isaac, il direttore della prigione, ha aiutato a ricostruire l’isola dopo la guerra, usando la scienza e aumentando il suo benessere e l’influenza grazie a questo. Luffy e i suoi compagni hanno fatto ben poca impressione su di lui, mentre sembra avere un legame con Lucci.

Jeanne è contro la Marina e il leader della ribellione. Ama l’isola com’era e ha giurato di proteggere il suoi abitanti. Brama la pace dopo che troppi hanno già sofferto per via di questo conflitto. Che cosa porterà il suo incontro con Luffy?

ONE PIECE WORLD SEEKER sarà disponibile nel 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC come parte dell’iniziativa ONE PIECE Big Projects per la celebrazione del ventesimo anniversario.