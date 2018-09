Kingdom Hearts III: Il mondo di Big Hero 6 in un Trailer

Poco prima dell’evento al Tokyo Game Show, i fan di KINGDOM HEARTS III sono stati trasportati nella città futuristica di San Fransokyo, dove gli eroi di Big Hero 6 fanno squadra con Sora e i suoi amici, in un’epica battaglia contro l’oscurità.

Kingdom Hearts III: Alla scoperta di Big Hero 6

La storia d’amicizia di Big Hero 6 continua in KINGDOM HEARTS III, dove la super squadra composta da Hiro Hamada, Honey Lemon, Go Go Tomago, Wasabi No-Ginger, Fred e il loro amico robot Baymax partono per una nuova avventura al fianco di Sora, Paperino e Pippo.

Il mondo di Big Hero 6 è solo uno dei vasti mondi che compongono l’enorme universo di KINGDOM HEARTS. Il trailer mostra anche delle nuove immagini dei mondi Disney e Pixar di Frozen – Il regno di ghiaccio, Monsters & Co., Rapunzel – L’intreccio della torre e Pirati dei Caraibi, oltre a fare nuova luce sulla storyline di KINGDOM HEARTS. I fan, inoltre, potranno dare una prima occhiata a uno dei loro personaggi preferiti.

Il trailer presenta anche una nuova funzione del Gummiphone di Sora, con cui potrà scattarsi dei selfie insieme ai suoi amici nel corso delle sue avventure. Prima dello show è stato anche presentato il design ufficiale della copertina del gioco con immagini create da Tetsuya Nomura, il director della serie. L’immagine include vari personaggi della serie di KINGDOM HEARTS, tra cui i preferiti dai fan come King Mickey, Paperino e Pippo, con un tramonto sullo sfondo.