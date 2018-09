TALES OF VESPERIA: La Premium Edition aprirà le prenotazioni a breve

Dopo l’annuncio della data di uscita di TALES OF VESPERIA: Definitive Edition, oggi BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha svelato la Premium Edition che sarà presto disponibile per la prenotazione.

Tales of Vesperia: I contenuti della Premium Edition

La Premium Edition include:

Una copia del gioco;

4 CD con la Colonna Sonora;

Un artbook;

Un set di carte collezionabili;

Un set di sticker Chiba Chara;

La Metalcase di Repede.

TALES OF VESPERIA: Definitive Edition include una risoluzione upscalata, personaggi, eventi e costumi mai rilasciati fuori dal Giappone e introduce due nuovi membri giocabili nel party: Flynn Scifo, il rivale del protagonista e suo migliore amico, e Patty Fleur, una giovane pirata alla ricerca della sua memoria perduta.

TALES OF VESPERIA: Definitive Edition usa una versione speciale del Linear Motion Battle System della serie TALES OF. I giocatori controllano un membro singolo del party in combattimenti in tempo reale, mentre gli altri 3 personaggi sono controllati da un set personalizzato di comandi gestiti dall’Intelligenza Artificiale. I giocatori possono passare in ogni istante della battaglia da uno dei quattro personaggi a un altro e possono usare attacchi fisici, magie o anche le potenti Arti Mistiche.

TALES OF VESPERIA™: Definitive Edition sarà disponibile dall’11 gennaio 2019 per Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC Digital.