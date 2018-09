KATAMARI DAMACY rotola su Nintendo Switch e PC

BANDAI NAMCO Entertainment Europe è felice di annunciare il ritorno del Principe e del Re del Cosmo il 7 dicembre 2018 con Katamari Damacy REROLL per Nintendo Switch via eShop e PC Digital.

KATAMARI approda su Switch e PC con Damacy Reroll

Dopo una notte particolarmente agitata, il Re del Cosmo ha abbattuto tutte le stelle dal cielo. Nei panni del figlio, il Principe, dovrai viaggiare sulla terra per ricreare il corpo celeste facendo rotolare il Katamari e raccogliendo tutto quello che trovi sul tuo cammino.

Katamari Damacy REROLL includerà grafica e cut-scene rimasterizzate e nuovi motion control unici per la versione per Nintendo Switch. Usando due Joy-Con nella modalità TV, i giocatori possono muovere il Principe semplicemente ruotando i polsi. I giocatori possono anche giocare in multiplayer su Nintendo Switch tenendo ciascuno un Joy-Con.