SENRAN KAGURA Reflexions: Recensione, Trailer e Gameplay

La serie Senran Kagura oramai nota da tempo per i suoi numerosi titoli ECCHI, arriva anche su Nintendo Switch, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione.

SENRAN KAGURA Reflexions Recensione

Dopo circa un anno dal debutto in Giappone, Reflexions approda anche in terra nostrana accompagnato da alcuni DLC che aggiungono nuovi personaggi femminili al roster, come Yomi, Murasaki, Shinobi e Refle,tratte naturalmente dagli altri capitoli della saga.

Senran Kagura è una di quelle poche serie in continua evoluzione, abbracciando nuovi stili di gioco per ogni capitolo, dai combattimenti acquatici visti in Peach Beach Splash a quelli con l’arma bianca ispirati alla serie Dynasty Warriors con Shinovi Versus.

Approdata su 3DS, PC STEAM, PSVITA e PS4, Senran Kagura raggiunge anche la neo arrivata di Nintendo, con un capitolo particolare, scopriamolo insieme.

Dopo aver affrontato combattimenti contro centinaia di ragazze formose e partecipato a gare culinarie ritmiche, è tempo di rilassarsi con Reflexions, focalizzando l’attenzione del giocatore sull’interazione con le prosperose fanciulle.

Reflexions può essere considerato una sorta di Visual Novel interattivo, dove oltre a trovarci di fronte righe e righe di dialoghi, ci viene offerta la possibilità di vestire le ragazze come preferiamo e toccarle per dare loro piacere.

Dal menù principale è possibile cimentarsi fin da subito nella modalità storia o vestire le ragazze, partecipare a vari minigiochi, dove bisognerà utilizzare determinati “oggetti” sulle ragazze.

Dopo una lunga giornata scolastica Kunoichi è stanca e stressata, chi meglio di noi può darle sollievo con un messaggio particolarmente Ecchi? Tramite delle mani virtuali potremo massaggiare la fanciulla stimolando le sue fantasie, trasportandoci in situazioni immaginarie.

Utilizzando le mani controllabili con i Joy-Con, potremo sia interagire con le ragazze nel modo citato che utilizzare gli oggetti a disposizione per vedere la loro reazione, come ad esempio delle pistole ad acqua tratte da Peach Beach Splash.

Tra gli oggetti utilizzabili vi è il rullo massaggiatore, la spazzola e perfino il ….. vibratore! Più che un Ecchi, Reflexions è un Hentai mascherato da gioco innocuo (naturalmente non c’è sesso).

Il gioco si divide in capitoli, i quali vengono accompagnati da cutscene animate, composte da una quantità generosa di dialoghi, i quali possono essere skippati per passare subito all’azione, dopo tutto si sa che i preliminari non sono alla portata di tutti.

Ironia a parte, Reflexions inizia all’interno di un’aula scolastica, dove faremo la conoscenza della prima fanciulla, la quale dopo aver aperto le danze con un monologo, si intratterrà con noi tramite dialoghi e richieste.

Terminata la sequenza introduttiva ci troveremo di fronte il menù principale dove poter scegliere una delle 4 modalità disponibili: Trama, Dress-Up, Minigiochi e Diorama. La prima è la storia vera e propria con tanto di dialoghi e cutscene, la seconda è più un gira la moda, dove poter personalizzare le prosperose ragazze, poi abbiamo i tradizionali minigiochi a tema Ecchi e infine il Diorama, dove potremo scegliere lo scenario, la fanciulla e la sua posizione per degli scatti fotografici da conservare in memoria.

Il gioco è tutto qui, dialogo, massaggi, fantasie “erotiche” e minigiochi vari, e la storia si ripete per l’intera durata dell’avventura, dopotutto si sa che la ripetitività nei giochi della serie Senran Kagura è un dato di fatto.

C’è da dire che il titolo ha un costo decisamente basso, quasi a giustificare la qualità dello stesso, che pur apparendo accattivante graficamente parlando, utilizzando lo stile cell shading che abbiamo sempre amato nella serie, propone un gameplay decisamente noioso.

SENRAN KAGURA Reflexions Gameplay Trailer