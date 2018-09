Pokémon: Let’s Go, Pikachu e Eevee: Nuovi dettagli in Anteprima

The Pokémon Company International e Nintendo hanno svelato nuovi dettagli su mosse esclusive, Tecniche Segrete e altri aspetti di Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!, gli attesissimi titoli che usciranno il 16 novembre per Nintendo Switch. Entrambe le versioni sono state pensate sia per chi si avvicina per la prima volta al mondo dei Pokémon, sia per i fan di lunga data che vogliono sperimentare un nuovo modo di giocare.

Libertà di movimento con le Tecniche Segrete

Pikachu e Eevee possono imparare delle Tecniche Segrete per aiutare i giocatori a superare gli ostacoli che incontreranno lungo la via, facilitando così il loro viaggio in Pokémon: Let’s Go, Pikachu! o Pokémon: Let’s Go, Eevee! Queste speciali tecniche possono essere usate dal Pokémon compagno al di fuori della lotta per abbattere alberelli che bloccano il passaggio (Fendente), spostarsi sull’acqua (Scivolacqua) o tornare rapidamente in città già visitate (Solcanubi).

Potenti mosse esclusive

Pikachu e Eevee conoscono mosse esclusive che nessun altro Pokémon può usare, e che aiuteranno il giocatore ad affrontare le sfide che incontrerà durante la sua avventura in Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! Quando l’intesa tra il giocatore e il suo compagno d’avventura è abbastanza forte, durante la lotta il Pokémon può mandare un segnale all’Allenatore per indicare che la sua mossa esclusiva è pronta per essere usata. Il compagno può mandare un segnale anche se non è lui a lottare e, se il giocatore risponde al richiamo, le statistiche del Pokémon in campo saranno potenziate.

Due delle mosse esclusive di Pikachu sono Pikasaetta e Surfasplash. Pikasaetta è anche un potere speciale che si attiva quando il giocatore risponde al segnale del suo compagno durante la lotta. La potenza di Pikasaetta è maggiore quanto più grande è l’intesa tra Pikachu e il suo Allenatore. La mossa di tipo Acqua Surfasplash può paralizzare l’avversario.

Tra le mosse esclusive di Eevee ci sono Bollaslurp, Elettrozap, Fiammabam e il potere speciale Eeveempatto. La potenza di Eeveempatto varia in base al grado d’intesa che c’è tra lui e il giocatore. Bollaslurp, una mossa di tipo Acqua, fa recuperare a Eevee dei PS pari alla metà del danno inflitto all’avversario, mentre la mossa di tipo Elettro Elettrozap paralizza il nemico. Chi viene colpito dalla mossa di tipo Fuoco Fiammabam, invece, resta scottato.

Il Pokémon compagno si affeziona al suo Allenatore

Quando non sono impegnati nella lotta, i giocatori possono selezionare l’icona di Pikachu o di Eevee nel menu principale per interagire con il loro compagno. Facendogli le coccole e giocando con lui potranno saldare la loro amicizia con Pikachu o con Eevee, ricevendo in cambio regali e altre sorprese durante l’avventura. Gli Allenatori potranno giocare direttamente insieme al loro Pokémon compagno tramite il touch screen.

Esplora la regione di Kanto: Azzurropoli

Azzurropoli è uno dei molti luoghi affascinanti della regione di Kanto che i giocatori possono esplorare in Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! In questa grande città, conosciuta come la “città dei sogni arcobaleno”, ci sono anche una sala giochi e un centro commerciale. Erika, soprannominata a volte “la principessa amante della natura”, è la Capopalestra di Azzurropoli ed è specializzata in Pokémon di tipo Erba.

Confezione speciale con Nintendo Switch

A partire dal 16 novembre sarà disponibile una confezione speciale contenente una console Nintendo Switch, dei controller Joy-Con ispirati a Pikachu e Eevee, una copia preinstallata di Pokémon: Let’s Go, Pikachu! o Pokémon: Let’s Go, Eevee! e una Poké Ball Plus! La base presenta illustrazioni di Pikachu e Eevee sulla parte frontale, mentre il retro della console è decorato con le loro silhouette.