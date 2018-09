SNK HEROINES Tag Team Frenzy: Recensione, Trailer e Gameplay

SNK porta su Playstation 4 e Nintendo Switch un nuovo picchiaduro, stiamo parlando di HEROINES Tag Team Frenzy, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione dopo aver messo le mani in Anteprima sull’edizione Switch del titolo.

SNK HEROINES Tag Team Frenzy Recensione

SNK come sapete è celebra nel settore videoludico per numerosi capolavori, principalmente picchiaduro. HEROINES Tag Team Frenzy include le migliori lottatrici provenienti da altri titoli prodotti dalla medesima casa, in un picchiaduro frenetico e dal comparto grafico 3D.

Dopo aver assistito al tradizionale logo della compagnia con la celebre melodia in sottofondo, ci ritroviamo nel menù principale da dove è possibile accedere a Personalizza, Storia, Combattimento, Online, Galleria, Profilo, Informazioni e Opzioni.

Personalizza consente come suggerisce il nome stesso di ritoccare le lottatrici presenti (14 in totale), con la possibilità di scegliere abito, accessori e voci, alcuni elementi disponibili fin da subito ed altri acquistabili con il denaro accumulato in battaglia.

Storia offre la possibilità di cimentarsi in combattimenti correlati a cutscene con una trama per ogni lottatrice, dopo aver scelto il personaggio tra quelli disponibili ci ritroviamo di fronte il filmato introduttivo seguito dal primo scontro.

Combattimento è la modalità ideale per gli amanti dell’Arcade, la quale naturalmente non include filmati o storie ma scontri diretti e in rapida successione. Online è la medesima modalità ma con la possibilità di sfidare altri giocatori, mentre da Galleria è possibile ammirare immagini e video sbloccati con la Storia.

Come ogni picchiaduro che si rispetti non manca la possibilità di assegnare alla propria scheda un avatar e titolo, i quali possono essere acquistati con le monete in gioco o sbloccati, infine Dalle opzioni ci viene offerta la possibilità di configurare i tasti, scegliere la difficoltà del computer, la durata degli scontri, la frequenza dei powerup ed altro ancora.

Gli scontri sono a squadre, in qualsiasi momento è possibile richiamare in campo un’aiutante per pochi secondi, il tempo necessario per una combo, o sostituire la lottatrice con una riserva.

Interessante le sotto modalità presenti per il Combattimento, con la possibilità di cimentarsi in Contro, Sopravvivvenza, Addestramento, Tutorial o partita locale.

Contro è la classica modalità Arcade, Sopravvivenza ci consente di sfidare rivali infiniti fino a quando la barra vitale a disposizione non si esaurisce, mentre addestramento permette di padroneggiare le combo di ogni singola lottatrice.

Tutorial invece come per molti altri picchiaduro SNK ci illustra a grandi linee quello che c’è da sapere tramite una sorta di manuale digitale. Infine abbiamo il multiplayer locale, quest’ultima richiede 2 console connesse alla medesima rete, in alternativa è possibile utilizzare la stessa console e gioco per sfidarsi.

7 gli stage disponibili tra cui salone, corridoio, cortile, sala da pranzo, biblioteca, palazzo occulto e camera delle udienze. Sia gli scenari che le lottatrici sono realizzate in 3D, distaccandosi dallo stile cell shading dei tradizionali picchiaduro 2D.

Il gioco è disponibile da oggi sulle piattaforme menzionate.

SNK HEROINES Tag Team Frenzy Gameplay Trailer