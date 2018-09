DRAGON QUEST XI: ECHI DI UN’ERA PERDUTA disponibile da oggi

Square Enix Ltd ha annunciato che DRAGON QUEST XI: Echi di un’era perduta, l’ultimo titolo della più acclamata serie di giochi di ruolo di tutti i tempi e perfetto punto di partenza per i nuovi giocatori, è ora disponibile per PlayStation 4 e STEAM.

I fan di lunga data, così come i nuovi giocatori, potranno vivere l’accattivante storia di un eroe perseguitato e del suo viaggio insieme a un divertente gruppo di compagni leali, per risolvere il mistero del suo destino. DRAGON QUEST XI unisce le qualità migliori della serie di DRAGON QUEST, con un sistema di combattimento strategico rifinito e accessibile per tutti, una grafica luminosa e mozzafiato, personaggi incantevoli e una storia emozionante.

DRAGON QUEST XI è stato sviluppato con l’intenzione di eliminare il bisogno di rilasciare contenuti scaricabili di fine gioco, offrendo direttamente un’esperienza completa. Oltre alla mole di contenuto già presente, la versione occidentale di DRAGON QUEST XI includerà vari miglioramenti che non erano presenti nella versione giapponese del gioco, tra cui:

Voci in inglese: che portano in vita il fantastico cast di personaggi.

La missione estrema: una modalità molto difficile che offre sfide aggiuntive per i giocatori più esperti.

Menu e interfaccia utente rinnovati: con miglioramenti grafici e un sistema di navigazione più intuitivo.

Modalità foto: che permette ai giocatori di fotografare in dettaglio i fantastici paesaggi, i personaggi e i mostri del gioco.

Una nuova funzione per correre e vari altri miglioramenti di sistema, come l’ottimizzazione dei movimenti dei personaggi e della visuale.

DRAGON QUEST XI: Echi di un’era perduta è ora disponibile per PlayStation 4 e STEAM. Chiunque abbia acquistato il gioco riceverà nell’inventario la bandana di Trodain e l’abito di Trodain da DRAGON QUEST VIII: L’odissea del Re maledetto all’inizio del gioco. DRAGON QUEST XI: Echi di un’era perduta sarà disponibile su STEAM oggi, alle 18:00 CEST.