Kenshiro compie 35 anni, festeggialo con Kochmedia e Gamestop

“Vinci con Ken il guerriero” è il grande concorso che Koch Media organizza in collaborazione con GameStop per celebrare la nascita del mito in occasione dell’uscita del film Ken il guerriero – La leggenda di Hokuto al cinema (25 e 26 settembre) e del videogioco Fist of the North Star – Lost Paradise (2 ottobre)

Un concorso per i 35 anni di Kenshiro

Il 2018 segna un grande ritorno. Un mito, una leggenda festeggia il suo 35° compleanno e lo fa in grande stile. Parliamo di Ken il guerriero. Grazie a Koch Media e alla sua etichetta dedicata all’animazione giapponese, Anime Factory, Ken arriverà al cinema il 25 e il 26 settembre con Ken il guerriero – La leggenda di Hokuto e nelle case di tutti i videogiocatori con Fist of the North Star – Lost Paradise, il videogioco per PS4 disponibile dal 2 ottobre.

Per celebrare questo ritorno Koch Media, in collaborazione con GameStop, la più importante catena mondiale specializzata nella vendita di videogiochi e prodotti da collezione, ha organizzato un grande concorso che darà la possibilità a tutti i fan di vivere un’esperienza senza precedenti dedicata all’ultimo discendente della Divina Scuola di Hokuto.

Partecipare (dall’1 agosto al 26 settembre) è molto semplice. Chiunque acquisti (in prevendita o nei giorni di uscita) un biglietto per la visione del film Ken il guerriero – La leggenda di Hokuto nei cinema aderenti all’iniziativa, riceverà l’esclusiva locandina “Limited Edition” del film direttamente in cassa. In caso di prevendita bisognerà presentarsi in cassa, nei 2 giorni di uscita del film (il 25 e il 26 settembre), con la ricevuta dell’acquisto effettuato in precedenza.

Conservando il biglietto del cinema sarà, poi, possibile recarsi, dal 2 al 14 ottobre, presso gli oltre 360 GameStop Store* di tutta Italia per avere uno sconto di 10 euro sull’acquisto del videogioco Fist of the North Star – Lost Paradise.

Umberto Bettini, Country Manager, Koch Media Italia ha affermato:

Ci apprestiamo a celebrare il ritorno di un vero mito in grandissimo stile. Grazie alla collaborazione con GameStop stiamo organizzando una vera e propria ‘operazione nostalgia’. Ken il guerriero rappresenta, infatti, un’icona che ha segnato molte generazioni. Un tuffo nel passato in chiave moderna, grazie alla rimasterizzazione in HD della versione cinematografica e la trasposizione videoludica su console PS4, che saprà arrivare al cuore di tutti coloro i quali sono cresciuti seguendo le gesta di Kenshiro. Ci auguriamo, naturalmente, che anche le nuove generazioni si lascino rapire dal fascino di questo eroe andando così a far crescere ulteriormente una community che conta già più di un milione di fan in Italia

Francesco Malvè – Marketing Coordinator, GameStop aggiunge:

Nel contesto dei trend di consumo odierni, è importante saper cavalcare tanto le novità quanto i trend, i brand evergreen ed il trend “nostalgia che investe molteplici categorie merceologiche. Un’icona come Ken il Guerriero rappresenta, a modo suo, tutte queste sfaccettature. L’iniziativa s’inserisce in un quadro più ampio di ottima collaborazione fra la nostra azienda ed un partner strategico quale Koch Media.

SINOSSI KEN IL GUERRIERO – LA LEGGENDA DI HOKUTO (FILM)



Le guerre nucleari hanno devastato il pianeta, uccidendo ogni forma di vita al di fuori di quella umana. I sopravvissuti vivono in lande aspre e desolate, cercando di nascondersi dalla furia del crudele Sauzer, Imperatore della Sacra Scuola di Nanto, nella speranza dell’arrivo di un nuovo salvatore che riporti la pace nel mondo e metta fine alla paura. A proteggere i deboli e gli oppressi è Kenshiro, erede della tecnica di combattimento millenaria della Divina Scuola di Hokuto, mentre suo fratello Toki usa quel sapere per guarire i bisognosi di cure e il maggiore dei tre, Raoul, sfrutta gli stessi insegnamenti per soddisfare la sua sete di conquista. I tre fratelli si ritroveranno uniti per sconfiggere Sauzer, ma solo Kenshiro sarà chiamato allo scontro decisivo.

FIST OF THE NORTH STAR – LOST PARADISE (VIDEOGIOCO)

Creato da Ryu Ga Gotoku Studio, il team di sviluppo dietro l’acclamata serie di Yakuza, Lost Paradise è un intenso RPG action/adventure basato sull’amatissimo mondo tratto dal manga Fist of the North Star. I giocatori avranno il controllo di Kenshiro in un universo alternativo rispetto alla storia originale e potranno esplorare rifiuti post-apocalittici della Terra in un veicolo personalizzabile e sconfiggere gruppi di teppisti usando le tecniche Hokuto Shinken di Kenshiro.

L’universo di Lost Paradise è pieno di missioni secondarie utili per lo sviluppo dei personaggi e per la costruzione del mondo, oltre a una serie di minigiochi esilaranti. Dalle corse di veicoli alle sessioni di terapia chiropratica Hokuto Shinken basate sul ritmo, fino alla gestione di un locale notturno e altro ancora, nel gioco ci sono molte avventure che permettono di esplorare il mondo al di fuori delle battaglie, in modalità nuove e creative. In Lost Paradise anche la progressione dei personaggi e del combattimento giocano un ruolo importante. Kenshiro si scontra utilizzando la classica tecnica Hokuto Shinken sbloccabile durante la storia sconfiggendo nemici e completando missioni secondarie e minigiochi.