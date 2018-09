Naruto to Boruto: Shinobi Striker: Recensione, Trailer e Gameplay

Per la prima volta sul blog abbiamo il piacere di recensire per voi un videogioco ufficiale incentrato sull’universo di Naruto, che ci è stato gentilmente concesso da Bandai Namco, parliamo naturalmente di Naruto to Boruto: Shinobi Striker.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker Recensione

Naruto to Boruto: Shinobi Striker è un picchiaduro differente dalla serie Shippuden Ninja Storm, in quanto non ci ritroviamo a sfidare avversari singoli in arene limitate ma veniamo catapultati in spazi aperti con delle missioni da portare a termine e modalità competitive come la tradizionale “Re della collina”.

Il gioco inizia con la creazione del personaggio, abbiamo piena libertà di decidere non solo il sesso ma anche le fattezze e indumenti, oltre che naturalmente il villaggio di appartenenza, nonostante l’avventura inizi nel Villaggio della Foglia, il quale funge da Hub centrale per l’accesso alle varie modalità.

Shinobi Striker prevede la scelta delle classi per un totale di 4: Attacco, A distanza, Difesa e Cura, a seconda della propria tipologia di gioco.

Attacco è incentrata come suggerisce il nome stesso sugli attacchi, A distanza è rivolta a chi preferisce prendere le distanze dagli altri giocatori, Difesa è pensata per chi preferisce disporre di una difesa più solida, infine abbiamo Cura che consente di ripristinare non solo la propria ma anche la barra vitale dei compagni di squadra.

I giocatori sono chiamati dunque a formare una squadra composta dalle classi citate per avere la meglio sugli avversari. Attraverso l’Hub centrale è possibile accedere all’Arena VR, Biblioteca, Negozio Ninja, Taverna e Magione dell’Hokage.

Arena VR è il cuore pulsante dell’esperienza gioco, il luogo ideale per allenarsi a 360°, tramite lo svolgimento di determinate missioni, le quali ricompensano il giocatore con punti esperienza per il passaggio di livello e denaro, oggetti o pergamene, oltre lo sblocco di nuovi Maestri.

Le missioni possono essere portate a termine sia in solitaria che guidati da un differente Maestro oltre che naturalmente in co-operativa. Tramite la Biblioteca è possibile invece scegliere il Maestro, ognuno legato ad una Classe differente, portandoci a prediligere Maestri più adatti alla classe da noi scelta per usufruire di tutte le abilità e stili.

Gli spendaccioni troveranno di proprio gradimento il Negozio Ninja, presso il quale è possibile sia ottenere una valutazione delle pergamene ricevute che fare acquisti, allo scopo di personalizzare al meglio il proprio Ninja.

Ci viene offerta la possibilità di acquistare e vendere consumabili, armi e oggetti cosmetici.

Proseguendo vi è la Taverna, luogo ideale per scegliere le classe, cambiare l’aspetto del personaggio ed equipaggiarlo al meglio prima di una battaglia. Infine abbiamo la Magione dell’Hokage, presso la quale è possibile prendere parte a Campionati Mondiali contro altri giocatori, in partite 4 VS 4.

5 gli Stage attualmente presenti: Villaggio della Foglia, Pioggia, Sabbia, Nuvola e Foresta della Morte con i principali personaggi della serie come Maestri da sbloccare. In qualsiasi momento tramite un punto esclamativo sulla testa di Kakashi nell’HUB, è possibile sapere se vi sono nuove missioni da portare a termine nell’Arena VR.

Il tutto gestito da un comparto grafico in cell shading, ispirato naturalmente alla serie animata, adoperando il medesimo stile della serie Ninja Storm.

Shinobi Striker è il Naruto definitivo per il multiplayer, portandoci a trascorrere intere giornate sia sulle missioni allo scopo di salire di livello ed ottenere oggetti utili, che nelle modalità competitive.

La possibilità di creare e personalizzare il proprio Ninja, differenziandolo dalla massa, rende Shinobi Striker unico nel suo genere, un’esperienza di gioco che tutti gli appassionati della celebre serie animata o manga, troveranno di propri gradimento.

Boruto to Naruto Shinobi Striker Gameplay Trailer

Di seguito vi proponiamo il nostro Gameplay, trasmesso giorni fa su Twitch: