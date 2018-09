MY HERO ONE’S JUSTICE: Svelata la versione alternativa di DEKU

BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato un personaggio aggiuntivo giocabile per MY HERO ONE’S JUSTICE: Deku Shoot Style. Il nuovo combattente è una versione alternativa del personaggio principale della serie, Izuku ‘Deku’ Midoriya, con un nuovo stile di combattimento – shoot style.

Questo è lo stesso stile visto verso la fine della terza stagione dell’anime. Come nell’anime, usare il potere One For All ha un prezzo per le braccia impreparate di Deku. Seguendo il consiglio del suo mentore, All-Might, ha cambiato il suo stile per combattere sfruttando le gambe – focalizzandosi così su calci potentissimi e sulla velocità.

In questo modo può lottare con meno pericoli per se stesso. Questo personaggio sarà rilasciato come DLC gratuito al day1 del gioco e i giocatori dovranno scaricarlo per poterlo usare.

MY HERO ONE’S JUSTICE consente ai giocatori di formare squadre di tre personaggi con i propri studenti preferiti della U.A. High, come Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo e Tsuyu Asui. Le squadre possono includere anche Pro Heroes, come All Might ed Eraserhead, e cattivi, tra cui Stain, Dabi e Himiko Toga, ognuno che combatterà per i propri ideali in alcune frenetiche battaglie ambientate in scenari tridimensionali e distruttibili.

MY HERO ONE’S JUSTICE sarà disponibile in Italia dal 25 ottobre 2018 per PlayStation 4, Xbox One, PC tramite STEAM e Nintendo Switch, con le versioni digitali che arriveranno il giorno successivo.