NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER è arrivato su PlayStation 4, Xbox One e PC

BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare che NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite STEAM e altri distributori, portando il combattimento online con frenetiche ed acrobatiche battaglie ninja 4 contro 4.

I giocatori potranno impersonare i propri personaggi di Naruto preferiti, o creare il proprio avatar personalizzato, mentre sfideranno le altre squadre per diventare i migliori ninja al mondo.

Nell’appena annunciata Ninja League, i giocatori potranno competere online contro gli altri Shinobi e scalare le classifiche mondiali, con la prima lega che si terrà dal 31 agosto al 20 settembre.

Vincendo le partite online, i giocatori potranno guadagnare Grade Point, necessari per scalare le classifiche. Mentre i vincitori otterranno punti, gli sconfitti li perderanno. In base al proprio tasso di vittorie, un giocatore potrà salire o scendere nelle classifiche. Tuttavia, determinate azioni o contributi in ciascuna partita consentiranno di ottenere alcuni Point extra.

I gradi vanno da D, C, B, A, a salire fino a S. Ciascun grado ha poi cinque ulteriori classi, da 5 a 1. Al termine di ciascuna Ninja League, i giocatori riceveranno una ricompensa in base alla propria posizione finale, oltre a tutte le ricompense inferiori al proprio rango.

Ricompense per la prima Ninja League:

Le ricompense dei gradi A e S saranno nuovi costumi esclusivi.

